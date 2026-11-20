Un DJ de música electrónica, una cantante de ópera clásica, percusiones, danza expresiva y hasta espadas de fuego formaron parte de “Nevula. El encuentro con el dragón”, el concierto teatral con el que Snowapple Collective reunió distintas disciplinas artísticas en un mismo escenario.

Snowapple Collective fusiona ópera, música electrónica y danza en “Nevula. El encuentro con el dragón” (Cortesía)

La presentación se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre en Casa Snowapple, en la Ciudad de México, donde el público pudo acercarse a una propuesta escénica que buscó trasladarlo a una realidad distinta a través de la combinación de sonidos, movimientos y recursos visuales.

Durante el espectáculo, la atención de los asistentes podía desplazarse entre los diferentes elementos que integraban la puesta en escena: desde la interpretación vocal de la cantante de ópera hasta los instrumentos de percusión, las mezclas electrónicas y las coreografías. La incorporación de espadas de fuego sumó un componente visual que amplió la experiencia teatral.

Snowapple Collective fusiona ópera, música electrónica y danza en “Nevula. El encuentro con el dragón” (Cortesía)

Snowapple Collective es una compañía internacional integrada por músicos, artistas, intérpretes y creativos que exploran los cruces entre distintas disciplinas. Con sedes en Ámsterdam, París y Ciudad de México, su trabajo combina géneros musicales, artes visuales y elementos teatrales para desarrollar propuestas que desafían los formatos tradicionales del teatro musical.

En México, uno de sus espacios de creación es Casa Snowapple, que abrió sus puertas en 2021 con el propósito de ofrecer a artistas nacionales e internacionales un lugar para investigar, desarrollar, producir y compartir proyectos creativos y culturales.

El recinto funciona como un espacio de encuentro y experimentación artística, en el que creadores pueden desarrollar nuevas propuestas lejos de sus obligaciones habituales y establecer vínculos con otras disciplinas y comunidades.