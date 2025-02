Liga MX: partidos, fechas y horarios de la jornada 6 | Clausura 2025

Jornada 6 del Clausura 2025 | Liga MX Así se disputará la sexta fecha del campeonato mexicano con León buscando mantener su paso perfecto.

Rápidamente nos acercamos a completar la primera mitad de la fase regular de este torneo con todos los equipos buscando estar en la parte alta para mejorar sus oportunidades de liguilla. El León de James Rodríguez mantiene su paso perfecto y este fin de semana se enfrenta a Toluca en un duelo de equipos que buscan ser contendientes. También, los ojos estarán puestos en Monterrey, quienes recientemente anunciaron el fichaje estelar de Sergio Ramos al equipo.

Partidos, fechas y horarios del Clausura 2025 | Jornada 6

Necaxa vs Santos Laguna | viernes 7 de febrero (19:00 horas)

Los Rayos han tenido irregularidades esta temporada, mostrando momentos de buen futbol y otros donde han sufrido para encontrar la portería rival. Ahora, estarán de nueva cuenta en casa para buscar un triunfo que los mantenga en la zona de clasificación. Santos Laguna continúa en depresión luego de arrancar el torneo con cinco derrotas de forma consecutiva y siendo últimos de la clasificación con cero puntos hasta el momento en el inicio de la era de Fernando ‘Tano’ Ortiz como entrenador de esta escuadra.

Querétaro vs Atlético de San Luis | viernes 7 de febrero (19:00 horas)

Los Gallos continúan batallando en su búsqueda por ser un equipo competitivo, algo en lo que han quedado a deber en los últimos años. Con apenas un triunfo, se encuentran en la parte baja de la clasificación general, pero más abajo se encuentra Atlético de San Luis, quien lleva ya cuatro derrotas este torneo y ha lucido lejos de lo que fue el torneo pasado cuando llegó a las semifinales. Todavía tienen tiempo de despertar para ir en busca de una nueva liguilla.

Puebla vs América | viernes 7 de febrero (21:00 horas)

La Franja lleva apenas una victoria en lo que va de esta campaña y aunque ha sido sólido en defensa, ha marcado pocos goles después de cinco partidos disputados, por lo que necesitarán mejorar la idea de juego y la puntería si quieren tener una buena oportunidad en contra del tricampeón. América sigue con paso invicto después de cuatro victorias y sólo un empate. El equipo de Andre Jardine sigue siendo uno de los más efectivos del futbol mexicano en un semestre donde sueñan con el tetracampeonato.

León vs Toluca | sábado 8 de febrero (19:00 horas)

Para arrancar la actividad sabatina del futbol mexicano, ‘La Fiera’ estará en casa después de cinco triunfos de forma consecutiva para iniciar esta campaña. Los esmeraldas son los líderes absolutos este momento en el Clausura 2025 y luciendo como uno de los equipos a vencer una vez más. Los Diablos siguen trabajando en la idea futbolística de Antonio Mohamed y en este enfrentamiento tendrán la oportunidad de enviar un mensaje al resto de equipos.

Tigres vs Atlas | sábado 8 de febrero (19:00 horas)

La jornada pasada, los Tigres perdieron su primer partido del semestre y a media semana sufrieron un descalabro ante el Real Estelí de Nicaragua en la Copa de Campeones de la Concacaf. Ahora, a pesar de las lesiones, necesitan recuperar el camino de la victoria para mantenerse en la parte alta. Atlas ha sido el rey del empate esta campaña sumando 4 y una derrota. Los rojinegros todavía no saben lo que es ganar y están consientes que no llegarán lejos si no comienzan a sumar de a tres pronto.

FC Juárez vs Monterrey | sábado 8 de febrero (21:00 horas)

Los dos equipos que se encuentran en el borde de la zona de Play-In se enfrentan en busca de mantener su puesto. Los Bravos han tenido un par de resultados sorpresivos a su favor este certamen y buscarán hacerlo de nueva cuenta en casa. Rayados viene de ganar su primer partido la semana pasada, pero la gran noticia para los regiomontanos es la llegada de Sergio Ramos, el defensa central español campeón del mundo en 2010 y de UEFA Champions League se estará integrando próximamente al plantel con el número 93 en su dorsal.

Cruz Azul vs Pachuca | sábado 8 de febrero (21:00 horas)

Después de un inicio turbulento, Cruz Azul parece haber dejado atrás el mal momento causado por la salida de Martín Anselmi para comenzar a recuperar la memoria y ser el equipo que fueron durante 2024 después de tres victorias consecutivas contando la obtenida en Concacaf Champions Cup. Ahora, bajo el mando de Vicente Sánchez buscan volver a pelear por el título. Tuzos viene de perder el invicto ante su ‘hermano’ León, pero ha demostrado que tiene lo necesario para ser una escuadra protagonista este certamen.

Pumas vs Mazatlán | domingo 9 de febrero (18:00 horas)

Universidad Nacional decidió cambiar de horario este partido y competir por la audiencia con el Super Bowl de la NFL. Los de la UNAM vienen de sufrir una dolorosa derrota contra el Cavalry FC del futbol canadiense en la Concacaf Champions Cup. Ahora, estarán en casa en busca de un triunfo que los reconcilie con su afición. En su corta historia, Mazatlán nunca ha podido vencer al equipo auriazul, por lo que sacar los 3 puntos del Olímpico Universitario sería algo inédito para esta escuadra.

Chivas vs Tijuana | domingo 9 de febrero (21:05 horas CDMX / 19:05 Tijuana)

Para cerrar el fin de semana de futbol mexicano, Guadalajara estará recibiendo a Tijuana en la cancha del Estadio Akron. Las cosas siguen sin caminar para Oscar García Junyent, quien no podrá estar en el banquillo de entrenador. De forma similar, los Xolos no han logrado tener el nivel de la campaña pasada y ahora tendrán una dura prueba ante los rojiblancos.