Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: horario, canal, pronóstico, cómo y dónde ver LaLiga

Partido Barcelona vs Real Madrid EN VIVO Foto: La Crónica

El futbol español vuelve a detenerse para vivir uno de los partidos más importantes y mediáticos del planeta. FC Barcelona y Real Madrid CF protagonizarán una nueva edición del Clásico español en un momento crucial de la temporada, con ambos clubes peleando intensamente por cerrar la campaña con fuerza y mantener vivas sus aspiraciones dentro de LaLiga.

La expectativa alrededor del encuentro ha crecido de manera importante en redes sociales y entre aficionados de todo el mundo, especialmente porque el choque llega después de semanas cargadas de presión, desgaste físico y partidos determinantes. Además de la rivalidad histórica, el encuentro promete emociones por el gran momento futbolístico de varias figuras que atraviesan un nivel sobresaliente en este cierre de temporada.

¿En qué horario se juega el Barcelona vs Real Madrid? | LaLiga

El esperado Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid CF correspondiente a la Jornada 35 de LaLiga se disputará este domingo 10 de mayo de 2026.

El encuentro tendrá como sede el Spotify Camp Nou, Barcelona, España en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿En qué canal ver EN VIVO el Barcelona vs Real Madrid?

El Clásico español podrá seguirse completamente en vivo tanto por televisión de paga por las siguientes plataformas de streaming:

SKY Sports en vivo por SKY Plus HD

Posibles alineaciones Barcelona vs Real Madrid

FC Barcelona

Joan García, Èric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Olmo; Fermín, Rashford y Lewandowski.

Real Madrid

Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouameni, Pitarch, Brahim, Bellingham, Vinícius y Mbappé