Chivas vs Tigres EN VIVO: horario, dónde ver y qué necesita cada equipo en la Liguilla del Clausura 2026

La Liguilla volvió a sacar su lado más salvaje y ahora las Chivas tienen una misión digna de película: darle vuelta al 3-1 que sufrió ante Tigres en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

El conjunto rojiblanco regresa a casa con la presión encima. Del otro lado aparece un Tigres que jugó la ida como una tormenta eléctrica. Los felinos aprovecharon cada espacio y dejaron claro por qué son uno de los planteles más peligrosos de la Liga MX. Ahora intentarán manejar la ventaja y apagar el impulso rojiblanco en un Estadio Akron.

¿Cuándo y a qué hora es el Chivas vs Tigres?

El partido de vuelta entre Chivas y Tigres se disputará este sábado 9 de mayo de 2026 en el Estadio Akron.

Horario del partido:

7:07 de la noche, tiempo del centro de México.

La serie llega con ventaja de 3-1 para los universitarios, por lo que Guadalajara está obligado a jugar un partido casi perfecto si quiere mantenerse con vida en la pelea por el campeonato.

¿Dónde ver EN VIVO el Chivas vs Tigres?

La vuelta de los Cuartos de Final podrá seguirse completamente EN VIVO a través de Amazon Prime Video.

Se espera una de las mejores entradas del torneo, con miles de aficionados rojiblancos intentando empujar al equipo hacia una remontada que se ve dificil, pero no imposible.

¿Qué necesita Chivas para avanzar a semifinales?

Tras perder 3-1 en la ida, Chivas necesita ganar por diferencia de dos goles para empatar el marcador global y avanzar gracias a su posición en la tabla general. Si gana por tres o más, clasificará directamente a semifinales.

La presión estará totalmente del lado rojiblanco desde el silbatazo inicial. Si Tigres anota primero, el panorama para Guadalajara se volvería casi una pesadilla matemática.