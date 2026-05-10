Pachuca vs Toluca EN VIVO: horario, canal, pronóstico, cómo y dónde ver la Liga MX

Partido Pachuca vs Toluca en vivo Foto: La Crónica

La Liguilla del futbol mexicano continúa elevando la intensidad y ahora llega uno de los partidos más esperados de los Cuartos de Final. CF Pachuca y Deportivo Toluca FC volverán a encontrarse en un duelo que promete emociones, tensión y un ambiente espectacular en las tribunas.

Después de un primer capítulo lleno de momentos intensos y estrategias muy cuidadas, ambos equipos llegan con la obligación de dejarlo todo sobre el terreno de juego. La serie permanece abierta y cualquier detalle podría terminar inclinando la balanza rumbo a las semifinales del Liga MX Clausura 2026.

¿A qué hora juegan el Pachuca vs Toluca HOY?

El partido de vuelta entre CF Pachuca y Deportivo Toluca FC se disputará este fin de semana como parte de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Hidalgo, Pachuca, México, este domingo 10 de mayo en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pachuca vs Toluca?

La vuelta de los Cuartos de Final podrá seguirse completamente en vivo a través de Fox One.

Alineaciones probables Pachuca vs Toluca

PACHUCA : Moreno; Barreto, Dos Santos, Sánchez, Guzmán, Rivera, Bautista, Idrissi, Montiel, Nunes, Valencia.

: Moreno; Barreto, Dos Santos, Sánchez, Guzmán, Rivera, Bautista, Idrissi, Montiel, Nunes, Valencia. TOLUCA: García; Barbosa, Mendez, López, Álvarez, Romero, Córdova, Angulo, Ruiz, Pérez y Díaz.

Pachuca vs Toluca: Pronóstico en los cuartos de final de Liga MX

Pachuca avanzará a las semifinales del Clausura 2026 luego de ganar 2-1 en casa, y dejar el global con marcador de 3-1 sobre Toluca.

Pronóstico: Pachuca 2-1 Toluca (marcador global 3-1)

Últimos resultados del Pachuca vs Toluca

Pachuca tomó ventaja en la ida tras imponerse 1-0 en el Estadio Nemesio Diez gracias a una espectacular anotación de Enner Valencia en los primeros minutos del encuentro. Con ese resultado, los Tuzos llegan al duelo de vuelta con un panorama favorable, ya que incluso una derrota por la mínima les permitiría avanzar a semifinales.

Por su parte, Toluca afronta el compromiso con la presión de remontar y además con el desgaste acumulado por su participación en la Concachampions. Los Diablos Rojos están obligados a ganar por diferencia de dos goles si quieren mantenerse con vida en la pelea por el tricampeonato.