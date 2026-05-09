Cruz Azul vs Atlas HOY: horario, canal y dónde ver EN VIVO la vuelta de Cuartos de Final del Clausura 2026

La Liguilla del Clausura 2026 sigue y ahora toca uno de esos partidos más interesantes de la jornada. Cruz Azul recibe al Atlas en la vuelta de los Cuartos de Final con el boleto a semifinales pendiendo de un hilo.

La serie llega cargada de tensión luego de un primer episodio donde hubo goles, errores, emociones y un marcador que dejó todo abierto para los segundos 90 minutos.

Los cementeros buscarán aprovechar el apoyo de su gente y la ventaja para cerrar la eliminatoria y mantener vivo el sueño del campeonato. Del otro lado, los rojinegros llegan con la misión de apagar la fiesta celeste y firmar otra sorpresa en esta Liguilla de Liga MX que no deja de fabricar incendios futboleros.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Atlas HOY?

El partido entre Cruz Azul vs Atlas correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 se jugará este sábado 9 de mayo.

Horario de Cruz Azul vs Atlas

Fecha: sábado 9 de mayo de 2026

Hora: 9:15 pm, tiempo del centro de México

Estadio: Banorte, Ciudad de México

¿Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs Atlas?

Los aficionados podrán seguir el encuentro completamente EN VIVO tanto por televisión abierta como por streaming.

Canal de transmisión de Cruz Azul vs Atlas

TV abierta: Canal 5

TV de paga: TUDN

Streaming: ViX Premium

YouTube en LAYVTIME

El duelo apunta a convertirse en uno de los partidos más vistos de estos Cuartos de Final, especialmente por el peso histórico de ambos clubes y el ambiente que suele explotar en los encuentros de eliminación directa.

Así llegan Cruz Azul y Atlas al partido de vuelta

Cruz Azul intentará imponer condiciones desde el arranque para evitar cualquier susto. La Máquina sabe que un gol tempranero podría convertir el estadio en una caldera.

Sin embargo, Atlas ha demostrado que sabe sobrevivir a escenarios incómodos. El equipo rojinegro quiere transformar la presión rival en nervios y convertir cada minuto en una piedra dentro del zapato celeste.