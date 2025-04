Abraham Ancer y Carlos Ortiz promocionan a LIV Golf México City

Abraham Ancer y Carlos Ortiz (extremos) en el Club de Golf Chapultepec. Los mexicanos serán dos de los grandes protagonistas del sexto torneo de la temporada LIV Golf 2025. (Foto especia)

Con la presencia de los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, se dio a conocer de manera oficial que LIV Golf México City, la sexta parada de la actual temporada LIV, se llevará a cabo del 25 al 27 de abril en el Club de Golf Chapultepec.

Será la primera vez que la gira de golf saudí se haga presente en la capital del país en el icónico Club de Golf Chapultepec que este año festeja su 97 aniversario, y la mejor manera de festejarlo es con un torneo de la magnitud de LIV Golf.

Scott O’ Neil, evento único

Durante la presentación del torneo, Scott O’Neil, CEO de LIV Golf, manifestó su entusiasmo por traer a la ciudad de México y en especial al Club de Golf Chapultepec, un evento único, que combina el golf con la gastronomía, el espectáculo de la música, todo en un ambiente más familiar que a todos les va a gustar esta manera de ver jugar al golf de manera más relajada.

“Es una gran oportunidad para acercarse más al golf, pero de una manera diferente”, resaltó O’Neil. “Es distinto al golf tradicional”.

Benjamín Salinas Sada, el principal causante de que LIV Golf llegue al Club de golf Chapultepec, manifestó que este evento, “será algo mágico. Es un golf ligero, que va ayudar a crecer el golf en México”.

Motivo por el cual trajo para el anuncio oficial a Abraham Ancer y Carlos Ortiz. “Ambos son motivo de orgullo y ejemplo para la juventud mexicana”, dijo. “LIV Golf Mexico City servirá para enaltecer aún más sus historias”.

En cuanto al evento en general Salinas Sada destacó: “Nuestro negocio es el espectáculo y el mundo del entretenimiento y en eso encajamos con LIV Golf”.

Abraham Ancer, un honor regresar

Abraham Ancer, contento por volver a jugar en su país En la gira LIV Golf se encuentra esta semana entre los 13 mejores de la temporada. (Foto especia)

La última vez Abraham Ancer jugó en el Club de Golf Chapultepec fue en el 2019 en el World Golf Championship Mexico del PGA Tour. Esa vez el tamaulipeco lo hizo al lado del Tiger Woods, el 115 veces ganador de Majors.

“Para mí es un honor regresar a México, recuerdo que la última vez que jugué aquí fue al lado de Tiger Woods, recuerdo que tenía las manos sudadas de lo que significaba jugar en mi país al lado de Woods”, dijo un sonriente Abraham Ancer.

Para el evento de LIV Golf Mexico Ciy, Ancer dice que será algo distinto. “Siento que vamos algo diferente y aunque diga que es un golf más ligero, por dentro nosotros nos queremos hacer garras”.

Como todo jugador local, el tamaulipeco aspira al triunfo. “Uno de mis mayores sueños levantar un trofeo em México”.

Desde el 2022 que es jugador LIV Golf, Ancer dijo sentir que ha practicado más que en toda su carrera, porque tiene más tiempo para hacer los cambios necesarios en mejoras en su juego.

“Antes (PGA Tour) terminaba una temporada y empezaba la otra a la siguiente semana. Me estaba volviendo loco porque casi no tenía vida personal”, apuntó.

Su cambio a LIV Golf le ha ayudado en lo físico y lo mental. “Ahora me acabo de casar”, por lo que considera lleva una vida más relajada, aunque reconoce que el cambio fue bastante drástico.

Carlos Ortiz, feliz por volver

Carlos Ortiz, uno de los consentidos del Club de Golf Chapultepec. El tapatío sigue jugando a un gran nivel, este año jugará el Abierto Británico. (Foto especial)

“Estoy feliz por volver acá”, fue la primera expresión del tapatío Carlos Ortiz, quien al igual que Ancer, abandonaron al PGA Tour en 2022 para convertirse en jugadores de la Liga de Golf de Inversión Saudí.

Desde su llegada a LIV Golf, la vida le cambio a Ortiz en varios aspectos. El tapatío que tiene cuatro hijas dice que estar en nueva liga le permite estar más tiempo con su familia, pero hay más.

“El cambio me ha traído un crecimiento personal, me ha abierto más los ojos al viajar por el mundo (cinco continentes), conocer culturas diferentes y crecer más como golfista”, señaló.

También hizo énfasis que el ambiente el LIV Golf es más relajado, más social. “Tengo un gran compromiso conmigo y aquí puedes realmente prepararte. Eso me ayuda a tener un orden. Tengo 4 hijas y eso no es fácil de balancear entre el golf y la familia, pero LIV me lo permite”.

En LIV Golf solo juegan 52 jugadores, de los mejores del mundo, que se dividen en equipos de 4 y en cada torneo la puntuación es individual y por equipo, al igual que los premios.