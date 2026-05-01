¿Cómo le fue a Checo Pérez en la Clasificación Sprint del GP Miami? Resultados de la F1

Checo Pérez El piloto mexicano tuvo momentos interesantes en la clasificación

El arranque del fin de semana en el Gran Premio de Miami dejó sensaciones encontradas para el piloto mexicano Sergio Pérez. En una sesión de Sprint Shootout marcada por la irrupción de McLaren.

¿Cómo le fue a Checo Pérez hoy?

Checo Pérez cerró en la posición 19 tras quedarse a las puertas de superar el primer corte, en una actuación que confirma una ligera evolución de su monoplaza, aunque todavía lejos del ritmo de punta.

A bordo del Cadillac, Pérez terminó a 2.532 segundos del mejor registro de la SQ1 de Lando Norris. La diferencia sigue siendo considerable, aunque menor a la vista en carreras anteriores, lo que sugiere un avance progresivo en el rendimiento del equipo. En el duelo directo dentro del garaje, el tapatío superó a Valtteri Bottas, quien partirá desde la última fila.

El desempeño de Pérez deja lecturas interesantes. El mexicano se mantuvo cerca del grupo que pelea por salir de la SQ1, con diferencias cada vez más reducidas frente a equipos media tabla. Incluso, el Cadillac mostró señales de estar por delante de Aston Martin, cuyos pilotos ocuparon las últimas posiciones tras una sesión complicada.

El objetivo inmediato para Checo parece centrarse en consolidarse en esa zona media donde cada décima cuenta. La mejora respecto a sesiones anteriores es tangible, aunque insuficiente para aspirar a instancias más avanzadas de la clasificación.

Resultados y parrilla de salida Sprint del GP de Miami 2026

La clasificación sprint en Miami rompió con la inercia de la temporada. Por primera vez en el año, McLaren impuso condiciones gracias a una vuelta sobresaliente de Lando Norris, quien marcó un 1m27s839 para asegurar la pole de la carrera sprint.

El británico superó por poco más de dos décimas al joven talento de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, mientras que Oscar Piastri completó un sólido resultado para la escudería con el tercer puesto. Detrás de ellos, Charles Leclerc fue el mejor Ferrari, seguido por Max Verstappen, que quedó a más de medio segundo del liderato.

La parrilla para la carrera sprint quedó encabezada por Norris, seguido de Antonelli y Piastri, en un escenario donde McLaren y Mercedes se perfilan como protagonistas inmediatos. Ferrari y Red Bull se mantienen al acecho en las siguientes posiciones.

En la parte media, nombres como George Russell y Lewis Hamilton buscarán recuperar terreno, mientras que el argentino Franco Colapinto destacó al meterse en la SQ3 con Alpine.

The results are in from Sprint Qualifying... 💪



Lando Norris will lead the field away in tomorrow's #F1Sprint, ahead of Kimi Antonelli and team mate Oscar Piastri ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/9gVeGUuq7i — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Desde el fondo, Sergio Pérez enfrentará una carrera sprint exigente, obligado a remontar posiciones en un circuito donde los márgenes de error son mínimos y las oportunidades de rebase suelen ser limitadas.