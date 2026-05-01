Carrera Sprint del GP de Miami 2026 F1: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Checo Pérez (Agencia EFE)

El Gran Premio de Miami 2026 de Fórmula 1 entra en una de sus fases más intensas con la carrera sprint, un formato que ha ganado relevancia en el calendario por su ritmo acelerado y su impacto directo en la parrilla.

En este escenario, Sergio “Checo” Pérez vuelve a la competencia en Estados Unidos, dentro de un fin de semana clave en el Autódromo Internacional de Miami.

La actividad se desarrolla del 1 al 3 de mayo de 2026 en el circuito urbano de Miami Gardens, Florida, que rodea el Hard Rock Stadium. El formato sprint concentra varias sesiones decisivas en pocos días, lo que obliga a los equipos a maximizar rendimiento desde la primera práctica libre.





Horario de la Carrera Sprint del GP de Miami 2026 F1

La carrera sprint del GP de Miami 2026 está programada para el sábado 2 de mayo a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

Previo a esta sesión, el viernes 1 de mayo se llevará a cabo la práctica libre a las 10:00 horas y la clasificación sprint a las 14:30 horas. Esta última define el orden de salida para la carrera sprint, una de las pruebas más cortas pero estratégicamente importantes del fin de semana.

El sábado también incluye la clasificación para el Gran Premio a las 14:00 horas, mientras que la carrera principal se disputará el domingo 3 de mayo a las 15:00 horas.





Cómo y dónde ver en vivo la Carrera Sprint del GP de Miami 2026 F1

La carrera sprint del GP de Miami 2026 podrá verse en vivo en México a través de IZZI y SKY, ambos mediante servicio de suscripción.

Además, estará disponible en F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1, que ofrece cobertura completa de todas las sesiones del fin de semana, incluyendo prácticas, clasificación sprint y carrera sprint.

Estas opciones permiten seguir el desempeño de Checo Pérez en tiempo real durante su participación en Miami, así como el desarrollo completo del evento desde cualquier dispositivo compatible.





Checo Pérez y el reto del GP de Miami 2026

El regreso de Checo Pérez al GP de Miami 2026 representa una nueva etapa dentro de su participación en la temporada de Fórmula 1. El piloto mexicano afronta este fin de semana con ajustes en su monoplaza y el objetivo de consolidar avances en un circuito exigente.

El trazado de 5.41 kilómetros combina rectas de alta velocidad con zonas técnicas, lo que convierte cada sesión en un reto de precisión. En el formato sprint, cualquier error puede impactar directamente en la posición de salida para la carrera principal.

Miami se mantiene como una de las paradas clave del calendario, tanto por su entorno urbano como por la intensidad competitiva que caracteriza este formato de carrera.