Lando Norris largará primero para la Carrera Sprint del GP de Miami

Fórmjula 1 en Miami. El inglés Lando Norris se lleva la primera pole para la Carrera Sprint de la temporada en el Gran Premio de Miami. (@F1)

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo sale primero este sábado en la Carrera Sprint del Gran Premio de Miami, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida.

Norris dominó la calificación para la prueba corta (‘sprint shootout’) al marcar el mejor tiempo en la tercera ronda de la misma, en la que cubrió, con el preceptivo neumático de compuesto blando, los 5.412 metros de la pista estadounidense en un minuto, 27 segundos y 69 milésimas, 222 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial.

El otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, arrancará tercero, desde la segunda fila, en la que lo acompañará el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), en una prueba prevista a un tercio de la carrera dominical, es decir 19 vueltas -para unos 103 kilómetros-, que el argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará desde la octava posición; en la cuarta hilera y al lado del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari).

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán decimoquinto y vigésimo primero, respectivamente; mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) largará decimonoveno y el finés Valtteri Bottas, vigésimo.