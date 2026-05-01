México gana dos preseas de plata y una de bronce en la Súper Final Copa del Mundo de Clavados

Súper Final Copa del Mundo de Clavados. Juan Celaya y Osmar Olvera (i) ganan presea de plata en los sincronizados de trampolín 3m en el evento en Beijing.

México inició su participación en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados Beijing 2026 cosechando dos medallas de plata y una de bronce en la jornada inaugural.

La pareja subcampeona olímpica en París 2024, Osmar Olvera Ibarra y Juan Manuel Celaya Hernández, obtuvieron medalla de plata en la final de trampolín de 3 metros sincronizados, tras registrar un total de 420.57 puntos.

La medalla de oro fue para los chinos Zongyuan Wang y Jiuyuan Zheng, con 460.68 unidades, los británicos Anthony Harding y Jack Laugher se quedaron la presea de bronce al sumar 406.20 puntos.

Posteriormente la segunda presea plateada la conquistó México en la prueba de equipo mixto de 3 y 10 metros, gracias a la actuación de Aranza Vázquez Montaño, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars, quienes acumularon 422.50 puntos.

De nueva cuenta el primer lugar correspondió a China, con 463.70 unidades, en tanto que Australia ocupó el tercer sitio con 410.45 puntos.

La tercera presea del equipo mexicano en Beijing la consiguió la pareja de Kevin Berlín y Randal Willars en la final de sincronizados de plataforma de 10 metros, fue de bronce, la obtuvieron al sumaron 403.02 puntos.

La tercera presea de oro de la jornada fue para los chinos Renjie Chao y Zhihao Yang, la dupla sumó 448.68 unidades, mientras que los ucranianos Mark Hrytsenko y Oleksi Sereda obtuvieron la plata con 404.28 puntos.

CERCA DE LA MEDALLA AGÚNDEZ Y ESTUDILLO

En la final de plataforma sincronizada 10m femenil, la pareja mexicana integrada por Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo finalizó en la cuarta posición, al sumar 296.04 puntos.

A su vez las gemelas Lía y Mía Cueva Lobato concluyeron en el quinto lugar en el trampolín de 3 metros sincronizados, tras sumar 273.63 unidades.

Las actividades de la Súper Final Copa del Mundo de Clavados en Beijing continúan hasta el 3 de abril. En tanto este sábado se desarrollarán las pruebas de la eliminatoria directa, semifinal y final de trampolín de 3 metros, en la que participarán Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera, quienes se enfrentarán desde la primera ronda, avanzando solo uno de ellos.

Posteriormente, se disputará la eliminatoria directa, semifinal y final de plataforma de 10 metros femenil, con la participación de Suri Zoe Cueva Lobato, quien enfrentará a la china Linjing Jiang.

Al momento México se coloca en la segunda posición del medallero general, con dos medallas de plata y una de bronce, mientras que China lidera la clasificación con cinco preseas de oro.