Mundial de Clubes y muy, muy poco de la Copa Oro

BUEN NIVEL. El Mundial de Clubes ha resultado en una gran idea que tendrá que ser pulida por parte de la FIFA. (ERIK S. LESSER/EFE)

Llevamos diez días seguidos de partidos de futbol a todas horas del día y espero que lo esté disfrutando tanto como yo lo he hecho. Juegos y equipos de todos los niveles entre el Mundial de Clubes y la Copa oro, que hay que reconocerlo, solamente nos importa a los mexicanos y a los centroamericanos.

Desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche enfrentamientos entre distintos estilos de juego, en donde podemos ver a algunos de los mejores equipos del mundo, porque hay que aceptarlo que faltan por lo menos tres equipos que elevarían el nivel muchísimo, y también conocemos el nivel de clubes de países como los africanos o los de Oceanía que todavía no están cerca del resto del mundo.

SE REQUIEREN AJUSTES

El Mundial de Clubes ha resultado en una gran idea que tendrá que ser pulida por parte de la FIFA, y esperemos, aquí en donde más miedo tengo, no sea sobreexplotada. Tendrán que cambiar cosas como el sistema de calificación, los horarios, quizás la sede, los cruces de segunda ronda y otras situaciones de escritorio que ojalá se den cuenta para las siguientes ediciones.

Sería extraordinario ver un evento como este en un país futbolero como Alemania o Inglaterra, con el ambiente futbolero de los europeos y la posibilidad de los aficionados de viajar a países más pequeños que EU, pero con infraestructura ideal como para recibir este torneo.

MEJORAR CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Desafortunadamente ya hay rumores de que FIFA buscará ampliarlo a 48 equipos para la próxima edición. Ojalá no sean ciertos, lo que sí creo es que deberán mejorar los criterios para calificar a los equipos. No es posible que escuadras como Barcelona, Liverpool o Napoli, entre otros, no estén en este torneo. Por cierto, qué ardidos y qué mal se han visto los medios pro Barcelona estos días criticando y haciendo pedazos y tirando hate contra el Mundial de Clubes, sólo porque no está ahí el equipo catalán.

En fin, creo realmente que el Mundial de Clubes llegó para quedarse.

COPA ORO, POCO QUE DECIR

Y de la Copa Oro pues, la verdad poco que decir, es la etapa de grupos de CONCACAF, en donde muchos la ven solamente para que fracase México, y bueno, por ahora no se les ha hecho, pero siguen esperando para salir con su “se los dije” de siempre.

El nivel es bajo, y este es un torneo que debería jugarse solamente cada 4 años, pero bueno, ya sabemos que a CONCACAF lo único que le importa es el dinero.