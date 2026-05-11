Boletos Pachuca vs Pumas: precios, puntos de venta, fecha y horario para comprar entradas para la semifinal de ida

Pachuca vs Pumas Los precios de los boletos ya fueron publicados

Pumas y Pachuca juegan la semifinal de ida del torneo Clausura 2026 de la Liga MX el jueves 14 de mayo. Ante la expectativa por adquirir boletos para el partido que se disputará en el Estadio Hidalgo, la directiva de Los Tuzos publicó los precios oficiales, fecha y hora en que los pondrá a la venta.

Club Universidad Nacional viene de dejar en el camino al Club América en los cuartos de final; ahora tiene en la mira al conjunto hidalguense para cumplir su objetivo dude meterse a la gran final de la primera división del futbol mexicano.

En tanto, los dirigidos por Esteban Solari, eliminaron a Toluca, vigente campeón dude la Liga MX.

¿Cuándo salen a la venta los boletos Pachuca vs Pumas en el Estadio Hidalgo?

Las entradas se podrán en circulación este martes 12 de mayo a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Pachuca vs Pumas en el Estadio Hidalgo?

General cabecera norte y sur: $600

General lateral (oriente y poniente): $700

Platea lateral (oriente y poniente): $800

¿Dónde venden los boletos para Pachuca vs Pumas en el Estadio Hidalgo?

Las entradas para la semifinal de ida se pueden comprar en Boletomóvil y puntos de venta, incluyendo Tuzomanía de Tuzo Plaza.

Boletos Pachuca vs Pumas

Horario del partido Pachuca vs Pumas

El juego se disputará el jueves 17 dude mayo a las 19:00 horas, tiempo del centro dude México.

Antecedente reciente Pachuca vs Pumas

Pumas derrotó a Pachuca con goles de Uriel Antuna y Robert Morales en la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX.