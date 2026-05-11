WWE Raw: cartelera, horario, cómo y dónde ver en vivo las luchas hoy, lunes 11 de mayo (RAW)

Este 11 de mayo de 2026, Roman Reigns convoca a Jacob Fatu a una ceremonia de reconocimiento, tras vencerlo en una brutal lucha en WWE Backlash.

Este lunes, el Desafío Abierto de Oba Femi continúa, y se espera una lucha por equipos de seis hombres que promete ser brutalmente vistosa.

Si eres aficionado de WWE Raw, quédate; te compartiremos todos los detalles para que no te pierdas el episodio en vivo de esta noche.

WWE Raw: cartelera de hoy, lunes 11 de mayo

Este lunes, la Marca Roja prepara una cartelera que marca la continuidad del episodio pasado, en este caso WWE Backlash, donde el Hombre Lobo Samoano desató un ataque feroz contra The OTC. Esta noche se llevará a cabo una ceremonia especial de reconocimiento.

Además, las Campeonas Femeninas en Parejas de WWE responderán al llamado de The Judgment Day en el Raw de esta noche.

Aquí te compartimos la cartelera de este lunes 11 de mayo en WWE Raw, de acuerdo con la página oficial de la marca roja:

Roman Reigns convoca a Jacob Fatu a una ceremonia de reconocimiento.

Las campeonas de parejas femeninas de WWE, Paige y Brie Bella, responderán a The Judgment Day.

The Street Profits y Joe Hendry se enfrentan a The Vision en una lucha de tríos.

WWE Raw: horario del episodio de este lunes 11 de mayo en México

De acuerdo con Mediotiempo, el episodio de esta noche de Raw será transmitido en directo para México en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro del país.

La transmisión en vivo de WWE Raw, también conocido como Monday Night Raw o simplemente Raw, es un programa cuya audiencia mantiene altos índices debido a su formato semanal en vivo, acompañado de narrativas e historias de cada superestrella de la lucha libre estadounidense, donde destacan luchadores profesionales de diferentes nacionalidades.

WWE es un programa de lucha libre en vivo que, desde su primer episodio, ha recorrido cerca de 200 escenarios en nueve países, incluido México.

Las luchas se graban en diferentes arenas de Estados Unidos o en los países donde se lleva a cabo alguna gira. Por ello, aunque los eventos se realizan durante la noche, el episodio de este lunes podrá verse por la tarde en México.

Aquí te decimos cómo seguir el episodio de Raw de hoy en directo.

WWE Raw: cómo y dónde ver en vivo las luchas hoy, lunes 11 de mayo

Desde el 6 de enero de 2025, fecha en la que se transmitió el episodio debut de Monday Night Raw en Netflix, la empresa de streaming mantiene los derechos de transmisión de Raw mediante sus servicios de espectáculos en vivo.

Por ello, el episodio de este lunes 11 de mayo podrá disfrutarse en vivo desde México si cuentas con una suscripción activa a la plataforma de streaming.