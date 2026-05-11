Doblega Dinos a Mexicas en casa; CDMX queda fuera de la postemporada de la LFA

Mexicas vs Dinos (Iván Guevara Ramírez/Iván Guevara Ramírez)

Los Dinos de Coahuila cerraron la quinta jornada de la LFA al reducir a los Mexicas de la Ciudad de México en un marcador de 31 sobre 23 puntos. Los Hijos del Caos, mote del equipo capitalino, habrían dominado la primera mitad del encuentro, pero los tres pases de touchdown del quarterback Brandon Lee Kyles (13), dos de ellos con Iñaki Colín (85), no fueron suficientes para guiar a los Mexicas a su primer triunfo de la temporada.

CDMX vs Coahuila (Iván Guevara Ramírez)

Al rendirse el sol, y entrado el tercer cuarto, los Dinos de Saltillo comenzaron a tejer un gran cierre de juego, el ataque aéreo que brotó desde su cabecera selló la victoria sobre los Mexicas.

CDMX vs Coahuila (Iván Guevara Ramírez/Iván Guevara Ramírez)

Para virtud de los Dinos, que impusieron sus condiciones basados en el trabajo de su corredor Chance Bell (2) y de su quarterback Erick Niño (17), los de Saltillo se mantienen en la pelea por asegurar un boleto para las semifinales de la temporada LFA.

Félix Buendía, head coach de los Mexicas, reconoció luego de la derrota: “Tenemos que reconocer que el nivel de juego de todos los equipos de la liga es muy parejo: Los Dinos no son la excepción y hoy lo demostraron”. “Pero también entendemos que nuestro equipo está en etapa de reconstrucción y vamos paso a paso. Sin lugar a dudas hemos ido mejorando, pero no nos queda más que seguir trabajando semana a semana”, amplió, al tiempo que se dijo orgulloso por la forma en que los jugadores asumen el marcador, de quienes resaltó la humildad y al aprendizaje como principios rectores.

CDMX vs Coahuila (Iván Guevara Ramírez/Iván Guevara Ramírez)

Mención especial merece el mariscal Brandon Lee Kyles, pues además de los envíos de anotación con Iñaki Colín, de 4 y 7 yardas, el jersey número 13, se anotóun pasede 26 yardas con Isaiah Khalil Harris (2), de 26 yardas. De igual modo,Miguel Ángel González conectó un gol de campo de 47 yardas.

Con este desenlace Coahuila seubica en el segundo lugar de la tabla general de posiciones, junto con los Osos de Monterrey. Los Mexicas CDMX acumularon su cuarta derrota consecutiva y siguen en la búsqueda de su primer triunfo del año.

CDMX vs Coahuila (Iván Guevara Ramírez)

La semana próxima los de la CDMX recibirán alos Reyes de Jalisco, quienes fueron superados por los Raptors del Estado de México, en la misma jornada, por 25-16. Los Dinos de Saltillo visitarán a los Caudillos de Chihuahua, que salen avantes ensu cuarto juego del año, ante los Gallos de Querétaro.

CDMX vs Coahuila (Iván Guevara Ramírez)

CDMX vs Coahuila (Iván Guevara Ramírez)

CDMX vs Coahuila (Iván Guevara Ramírez)

CDMX vs Coahuila (Iván Guevara Ramírez)