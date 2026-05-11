América vs Monterrey Femenil: definidos los horarios de la final de ida y vuelta de la Liga MX Femenil (Estadio BBVA - @MXESTADIOS)

Las líderes actuales del torneo se enfrentarán al club más constante de la Liga MX Femenil. En la final del Clausura 2026, Rayadas llegan en la segunda posición, dos puntos abajo de América Femenil, con 13 victorias en todo el torneo, contra 12 de las regias.

Es por esta diferencia de dos puntos que el conjunto azulcrema cerrará la gran final de la Liga MX Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes el 17 de mayo.

Ahora ya están definidos los horarios de la final, tanto del partido de ida como el de vuelta. Aquí te decimos cuándo será cada uno y cómo llegan los clubes a la gran final de este emocionante torneo en ascenso.

América vs Monterrey Femenil: horarios de la final de ida y vuelta de la Liga MX Femenil

Este 14 de mayo se disputará el partido de ida de la final de la Liga MX Femenil. La sede será el Estadio BBVA, en Guadalupe, Nuevo León. Las Rayadas de Monterrey jugarán como locales y recibirán a las capitalinas para rodar el balón en punto de las 21:10 horas (tiempo del centro de México).

El partido de vuelta se jugará en la casa de las Águilas el 17 de mayo a las 12:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la alcaldía Benito Juárez de la capital del país.

América vs Rayadas: estadística y previa de la final de la Liga MX Femenil

Con una remontada espectacular, Rayadas de Monterrey clasificó a la gran final de la Liga MX Femenil. En un emocionante encuentro, donde mostraron entereza y dominio ofensivo, el conjunto regio logró superar la desventaja de tres goles que tenía pendiente con las Tuzas.

Ante 9,424 aficionados en el Estadio BBVA, este 10 de mayo, las Rayadas lograron un marcador global de 4-3 y avanzaron a la final, en la que enfrentarán a las Águilas.

En un torneo simplemente regular, los dos clubes con mejor desempeño se encuentran en la gran final del futbol mexicano femenil. Rayadas de Monterrey mostró una constancia admirable durante las 15 jornadas de clasificación, según muestra esta gráfica de la Liga MX, mientras que el Club América Femenil concluyó arrebatándole el liderato general con simples chispazos de genialidad.

América vs Rayadas: estadística y previa de la final de la Liga MX Femenil (Liga MX Femenil )

Por su parte, las Águilas tendrán la ventaja de cerrar en su casa. Con 42 puntos y un tricampeonato, se colocan como fuertes contendientes a llevarse la Copa de la Liga MX, pero no debemos olvidar que el conjunto regio ha mostrado una de las mejores defensivas, de acuerdo con las estadísticas de la propia Liga BBVA Femenil, además de una ofensiva poderosa que se mostró fuerte y contundente en el cierre de las semifinales, logrando un cambio total rumbo a la final prevista para este torneo.