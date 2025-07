Checo Pérez emociona a sus fans con video, pero no anuncia su regreso a la F1

Sergio Pérez anuncia colaboración con Maja Sports Los fans consideran que el anuncio es un anticipo de un posible regreso a la F1 en 2026.

Durante la mayor parte de esta temporada en la F1, los rumores sobre un posible regreso de Sergio Pérez a la máxima categoría del automovilismo han estado rondando. Ahora, una nueva luz de esperanza parece estarse encendiendo, o al menos así lo han interpretado los fans del ‘Checo’ luego de su video más reciente en redes sociales.

Así es el video de Checo Pérez que emocionó a sus fans

Este jueves 31 de julio, el piloto tapatío publicó un video en sus redes sociales con un mensaje muy particular:

“A veces para continuar, hay que detenerse. Mirar hacia atrás y reconocer nuestros logros. He vivido cosas que soñaba desde niños y he llegado más lejos de lo que muchos creían posible. No todo ha sido como imaginaba, pero incluso con dudas, sigo creyendo. Porque aún hay fuego en mi interior”

Con estas palabras. Pérez anunció una nueva línea de ropa en colaboración con Maja Sports Wear, lo que no tiene relación alguna con un posible regreso de Pérez a l F1.

Sin embargo, varios de sus seguidores han hecho tendencia al ex de Red Bull, pues consideran que el mensaje oculto de su posible regreso a la parrilla de arranque está en ese video.

¿Regresará Checo Pérez a la F1 en 2026?

Luego de la salida de Pérez de la escudería Red Bull, medios especializados han informado del interés de diferentes escuderías por integrar al mexicano para la temporada 2026.

La principal ha sido Cadillac, quien entrará a competir en el 2026 y que, al ser una escudería estadounidense, estaría fuertemente interesada en tener pilotos del continente americano tras el volante. Las otras dos han sido Alpine y Mercedes.