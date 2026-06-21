Uruguay se complica: empate con sabor a crisis ante Cabo Verde

DECEPCIONAN. Los pupilos de Marcelo Bielsa quedan a deber. (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

Uruguay se metió en un problema serio. Lejos de reaccionar tras el tropiezo ante Arabia Saudí, el equipo de Marcelo Bielsa volvió a dejar dudas y firmó un inquietante empate 2-2 contra Cabo Verde, resultado que lo obliga a jugarse la clasificación frente a España en un duelo límite.

La imagen fue, otra vez, gris. Sin claridad, sin contundencia y con errores que en un Mundial se pagan caro. Apenas dos remates a puerta —convertidos en gol por Maxi Araújo y Agustín Canobbio— sostuvieron a una selección que vive más de chispazos que de funcionamiento colectivo.

ERRORES QUE CONDENAN Y DUDAS QUE CRECEN

El partido fue un déjà vu del debut. Uruguay volvió a quedar expuesto muy pronto. A los 20 minutos, un potente disparo lejano de Kevin Pina se coló por una barrera que se abrió de forma inexplicable, dejando sin opciones a Fernando Muslera, quien disputó su partido 18 en Copas del Mundo.

El golpe desnudó fragilidades. Cabo Verde, ordenado y paciente, olió sangre. Poco después, un error en la salida de balón estuvo cerca de costar el segundo. Y aunque Uruguay reaccionó antes del descanso, el alivio fue apenas pasajero.

REACCIÓN FUGAZ Y EMPATE INSUFICIENTE

El empate llegó por insistencia. Maxi Araújo aprovechó un rebote dentro del área y encendió momentáneamente a su equipo. Ya en el descuento del primer tiempo, otro centro terminó en la cabeza de Canobbio, quien firmó la remontada parcial.

Sin embargo, lejos de consolidarse, Uruguay volvió a tropezar en los mismos errores. Una pérdida de Mathías Olivera y una mala salida de Muslera derivaron en el empate de Helio Varela, que empujó el balón a puerta vacía para el 2-2 definitivo.

FALTA DE COLMILLO Y CIERRE SIN PREMIO

Sin la presencia de un referente como Luis Suárez, desde la grada, la Celeste careció de contundencia. Fede Valverde y Canobbio tuvieron opciones en el cierre, pero el equipo se mostró impreciso, incluso cuando Bielsa apostó por más ataque con ingresos como Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz.

Hubo empuje, centros y presión constante, pero también nervios. Un gol anulado por fuera de juego milimétrico y un susto final en un contragolpe africano terminaron por confirmar la sensación de incertidumbre.

TODO O NADA ANTE ESPAÑA

Con apenas dos puntos y en tercer lugar del grupo, Uruguay está contra las cuerdas. Necesita ganar a España para avanzar con seguridad; un empate lo deja dependiendo de otros resultados y una derrota significaría la eliminación.

Lejos del protagonismo esperado, la Celeste llega a la última jornada con más dudas que certezas. Y en un Mundial, eso suele pagarse muy caro.