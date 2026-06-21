El estadio que ya volvió a abrir el mundo

FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony México no inauguró: recordó en voz alta. (Ulises Naranjo/Ulises Naranjo)

La inauguración ya pasó y, quizá por eso, ahora puede pensarse mejor. Antes del partido todo era promesa, protocolo, expectativa, discurso, logística y esa ansiedad nacional de querer que la casa se vea presentable, aunque la vida cotidiana siga escondida detrás del sillón. Después del silbatazo, en cambio, quedó algo más serio: México volvió a abrir un Mundial.

No es poca cosa. Hay países que organizan una Copa del Mundo como quien recibe visitas una vez y luego guarda las sillas. México, en cambio, parece coleccionarlas: 1970, 1986, 2026. Tres fechas como tres fotografías de familia: en una aparece Pelé; en otra, Maradona; en la tercera, un país que ya no sabe si está recordando, presumiendo o pidiendo que lo vuelvan a mirar.

México no organiza Mundiales: los guarda como quien conserva pruebas de que alguna vez el mundo vino a tocarle la puerta.

El partido inaugural contra Sudáfrica tuvo resultado, goles, ovación y trámite deportivo. Pero debajo del marcador había otra cosa. México no solo ganó un partido; activó un archivo. Cada grito en la tribuna parecía venir de más lejos que la jugada. Como si el estadio no celebrara únicamente el presente, sino la posibilidad de seguir siendo escenario de algo que todavía no termina de explicarse.

Porque un Mundial no resuelve un país. Apenas lo ilumina. Y, a veces, cuando la luz cae bien, hasta las grietas parecen historia.

EL AZTECA SE PUSO OTRO NOMBRE, PERO NO OTRA MEMORIA

FIFA puede llamarlo Estadio Ciudad de México. Es comprensible: los organismos internacionales tienen una habilidad notable para ponerle traje gris a las cosas que nacieron con mitología. Pero, para la memoria popular, sigue siendo el Azteca. Hay nombres que no se sustituyen; se administran por fuera y se conservan por dentro.

El Azteca no es solamente un estadio. Es un animal viejo que aprendió a guardar multitudes. Tiene pasto, sí, pero sobre todo tiene fantasmas. Pelé todavía debe andar por alguna línea imaginaria. Maradona sigue entrando por el centro del campo con esa insolencia de quien sabía que la realidad era apenas una sugerencia. Y ahora se suma otra inauguración, menos inocente, más comercial, más repartida, pero inauguración al fin.

HAY ESTADIOS QUE NO TIENEN PASTO: TIENEN MEMORIA CON PORTERÍAS

Lo interesante es que el Azteca no necesitaba parecer nuevo para ser importante. Al contrario, su fuerza está en haber envejecido con demasiados recuerdos encima. Otros estadios presumen pantallas, tecnología, palcos y una modernidad tan limpia que todavía no ha vivido nada. El Azteca presume haber visto demasiado. Y quien ha visto demasiado ya no necesita convencer: basta con que abra las puertas.

La inauguración de 2026 no borró las anteriores; las despertó. Cada Mundial que pasa por ese estadio se sienta junto al otro, como tres viejos discutidores en una misma mesa. 1970 habla de Pelé. 1986 levanta la ceja y menciona a Maradona. 2026 pide turno y dice: yo también estuve aquí, aunque haya llegado en tiempos de franquicia continental y boletos con más ceros que pudor.

LA MEMORIA TAMBIÉN JUEGA DE LOCAL

La tercera inauguración mundialista del Azteca deja una sensación extraña: no fue solamente el comienzo de un torneo, sino el regreso de una conversación. México volvió a estar ante el mundo, pero no como en 1970 ni como en 1986. Volvió más grande y más cansado, más visto y más dividido, más turístico y más desconfiado de sí mismo.

Todo anfitrión quiere mostrar su mejor sala. México también. Arregla la fachada, ordena la ceremonia, prepara el himno, acomoda el relato. Pero el país real siempre se cuela por alguna rendija. Está en el tráfico, en la desigualdad, en la alegría popular, en el orgullo, en la sospecha, en la necesidad de que algo salga bien ante testigos extranjeros.

Y salió. Al menos esa tarde salió. México ganó, el estadio respondió, la ceremonia caminó, el mundo miró. No hay que pedirle más a una inauguración de lo que puede dar. Una inauguración no cambia la historia; le pone música de entrada.

EL DATO SE VOLVIÓ MEMORIA

Lo que queda ahora es más interesante que la expectativa previa. Ya no hablamos del estadio que iba a inaugurar tres veces, sino del estadio que ya lo hizo. El dato se volvió memoria. Y la memoria, cuando acaba de nacer, todavía trae puesto el uniforme del presente.

El Azteca volvió a abrir el mundo. No como joven promesa, sino como abuelo necesario. De esos que ya no corren, pero recuerdan dónde empezó la carrera. Y, cuando un estadio recuerda tanto, cada partido deja de ser solo partido: se vuelve una manera de preguntarnos si todavía sabemos estar a la altura de aquello que alguna vez nos hizo sentir enormes.