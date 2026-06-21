Tarde de récords para Diablos ante Monterrey

¿QUÉ FUE? ¿Out o safe? (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Esta fue una tarde de marcas para los pingos. Tanto en la ofensiva como en la defensiva, Diablos Rojos del México alcanzó registros anuales ante Sultanes de Monterrey, a quienes venció 2-11 en el tercero y último de la serie para barrer en estos duelos interzonas de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Jon Singleton conectó dos cuadrangulares en el mismo encuentro en casa por segunda ocasión (vs. Campeche, el 18 de abril); fue la primera vez en la campaña que conectan dos cuadrangulares en la misma entrada (Singleton y Río Ruiz en la primera) desde el 4 de junio, contra León (Robinson Canó y Julián Ornelas); y la segunda ocasión que conectan cinco vuelacercas en un partido en el Harp Helú en la actual temporada (2 de mayo, vs. Oaxaca).

PODER, PITCHEO Y DOMINIO TOTAL

Pero las marcas no solo se dieron en el bateo, pues Ricardo Pinto empató su marca de ponchados, con siete, igualando lo realizado cuando lanzaba con Laredo, el 5 de mayo de 2023, ante Puebla.

Y es que el dominio de Diablos Rojos fue total ante Monterrey, que terminó su visita al Estadio Alfredo Harp Helú con tres derrotas y un acumulado de 44 carreras en contra, por solo cinco a favor.

OFENSIVA TEMPRANA Y CONTUNDENTE

Este domingo, los escarlatas continuaron su contundente ofensiva desde la primera entrada ante el derecho John Crushing, al conseguir seis carreras, gracias —en parte— a cuadrangulares de Singleton y Río Ruiz.

En el segundo rollo, Jon Singleton volvió a conectar un vuelacerca, de tres carreras, y Diablos anotó una más en la tercera, por jonrón de Juan Gamboa, y cerró la producción en la quinta, con otro vuelacercas de Francisco Mejía.

REACCIÓN TARDÍA Y SERIE CONCLUIDA

Las únicas dos carreras de Monterrey se dieron en la sexta, aún con Pinto en la lomita. Gustavo Núñez conectó hit al izquierdo y se lanzó a home tras doblete de Víctor Mendoza, quien a su vez fue remolcado por sencillo de Joshua Lester.

No hubo más historia para Sultanes, y el 2-11 es un reflejo de su visita a la Zona Sur.

LO QUE SIGUE EN LA AGENDA

Diablos viaja a Campeche para enfrentar a Piratas en ‘Lunes por la Noche’; mientras que Monterrey irá a Aguascalientes para medirse a los Rieleros, a partir del martes.