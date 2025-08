Micah Parsons pide salir de los Dallas Cowboys: “Ya no quiero estar aquí”

Micah Parsons El defensivo asistió a los campamentos de entrenamiento, pero sin negociaciones por su extensión, ha pedido oficialmente salir del equipo.

Horas después de que se diera el reporte de que la relación de Micah Parsons con la directiva de los Cowboys estuviera fracturada, el propio jugador ha dado su versión de los hechos. El ala defensiva emitió su propio comunicado asegurando que “ya no quiere estar” con la franquicia de Jerry Jones y que ha solicitado formalmente un trade.

Micah Parsons pide su trade de los Cowboys

Por medio de sus redes sociales, Parsons publicó una carta donde explica su versión de los hechos. El ala defensivo asegura que habló con Jerry Jones sobre una renovación de contrato, pero que para él, no se trató de una negociación formal.

“Sí quería estar aquí. Hice todo lo que podía para demostrar que quería ser un Cowboy y usar la estrella en el casco. Quería jugar para los mejores fans del deporte y hacer rande al Equipo de América. Desafortunadamente ya no quiero esyar aquí”, es la parte inicial del mensaje de Micah a la afición y medios de comunicación.

Thank you Dallas 🦁👑 🙏🏾! I pic.twitter.com/EUnEj9uRUt — Micah Parsons (@MicahhParsons11) August 1, 2025

Posteriormente, explica que su intención ha sido llegar a un acuerdo a largo pazo aunque esto significara sacrificar dinero para poder mantenerse en el equipo. Ahí aqueja de que la directiva de Jerry y Stephen Jones no han contactado a su agente en ningún momento.

“Hasta hoy, el equipo no tiene una sola conversación con mi agente sobre el contrato. Aún así estuve callado al respecto, pero he tomado una desición muy dificil, ya no quiero jugar para los Dallas Cowboys. Mi decisión de pedir un trae ya ha sido enviado personalmente a Stephen Jones.

La historia de Micah Parsons con los Dallas Cowboys

Micah Parsons fue drafteado en 2021 con la selección global número 12 por los Dallas Cowboys proveniente de la Universidad de Penn State.

Desde su llegada, el número 11 ha sido uno de los elementos más destacados y dominantes de su posición, consiguiendo el premio a novato defensivo del año en aquella campaña. Ha sido llamado al Pro-Bowl en las cuatro temporadas que ha jugado y elegido como All-Pro en 2021 y 2022.

Con sus 52.5 capturas de quarterback en cuatro años, ha puesto números históricos y ha sido un referente de la posición durante esta década, con la posibilidad de convertirse en uno de los mejores de la historia manteniendo este ritmo de productividad.

Ahora, todo parece indicar que el ala defensivo continuará su carrera separado del equipo de la estrella solitaria.