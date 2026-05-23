George Russell también se lleva la pole para el GP de Canadá

Fórmula 1. El inglés George Russell (Mercedes) está en modo dominante en el GP de Canadá. (EFE)

El inglés George Russell (Mercedes) se reivindicó al ganar la prueba Sprint antes de firmar la pole en el Gran Premio de Canadá, su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, acabó tercero la prueba corta y saldrá segundo, a su lado, desde la primera fila, en la carrera de este domingo.

Después de imponerse en el Sprint, y Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, acabó segundo, Russell, de 28 años, firmó su novena ‘pole’ en la F1; la segunda del curso y la tercera en Montreal, después de arrebatarle la ‘pole’ en el último suspiro a su joven compañero, con el que tuvo un importante momento de tensión en la carrera corta.

El inglés de 28 años dominó la sesión definitiva y firmó la vuelta más rápida del día con un registro de 1:12.578, superó por apenas 68 milésimas a Antonelli.

Los McLaren saldrán desde la segunda fila, después de que el australiano Oscar Piastri repitiese en la calificación el cuarto puesto logrado en el Sprint.

‘Checo’ largará desde el sitio 20

La clasificación dejó contrastes en la zona latinoamericana. El argentino Franco Colapinto tuvo una buena actuación y largará desde la décima posición con Alpine.

El mexicano Sergio Pérez, en cambio, enfrentará una carrera cuesta arriba y saldrá desde la vigésima posición con Cadillac. Durante la clasificación, Pérez llegó a estar en la Q2, pero el rendimiento puro no fue el esperado por el mexicano con el Cadillac.