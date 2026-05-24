Villareal vs. Atlético de Madrid EN VIVO: horario, canal, cómo y dónde ver el partido de LaLiga

Partido Villareal vs Atlético de Madrid Foto: La Cróncia

La temporada de LaLiga entra en su recta final con uno de esos partidos que suscitan emociones entre los espectadores: el duelo entre Villarreal y Atlético de Madrid. Un enfrentamiento que no solo mide fuerzas futbolísticas, sino también proyectos, cierres de ciclo y la lucha por posiciones clave en la tabla.

¿Cuándo y a qué hora es el Villarreal vs Atlético de Madrid?

El partido entre Villarreal y Atlético de Madrid se disputa este domingo 24 de mayo de 2026, como parte de la jornada final de LaLiga.

Para la audiencia en México, el encuentro está programado aproximadamente a las 13:00 (tiempo del centro de México), en el Estadio de la Cerámica.

Este tipo de duelos en la última jornada suelen jugarse en simultáneo con otros partidos clave, lo que aumenta la emoción y la tensión en la tabla.

¿Dónde ver el Villarreal vs Atlético de Madrid en vivo?

La transmisión del partido estará disponible en plataformas de televisión de paga y servicios de streaming deportivo que cuentan con los derechos de LaLiga en México:

Sky Sports

Alineaciones probables: así saldrían Villarreal y Atlético

Villarreal CF (4-4-2)

Portero: Diego Conde.

Diego Conde. Defensores: Kiko Femenía, Logan Costa, Raúl Albiol, Sergi Cardona.

Kiko Femenía, Logan Costa, Raúl Albiol, Sergi Cardona. Centrocampistas: Ilias Akhomach, Santi Comesaña, Dani Parejo, Álex Baena.

Ilias Akhomach, Santi Comesaña, Dani Parejo, Álex Baena. Delanteros: Gerard Moreno, Ayoze Pérez.

Gerard Moreno, Ayoze Pérez. Director Técnico: Marcelino García Toral.

Atlético de Madrid (5-3-2)