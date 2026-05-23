Alegna González triunfa en el Medio Maratón de la Coruña

Medio Maratón de Marcha. Alegna González en el momento de cruzar la meta en La Coruña. (Foto especial)

Alegna González triunfó en el Medio Maratón de Marcha en la edición 39 del Gran Premio Cantones de La Coruña, la mexicana venció con un registro de 1:32:21

González tuvo que apretar en los metros finales para establecer una distancia de doce segundos con la italiana Sofía Fiorini con 1:32.33, ocupante del segundo sitio.

Con el tercer puesto se quedó la española María Pérez, quien alcanzó un registro de 1:32.48, en el cuarto sitio entró la otra mexicana Alejandra Ortega, que pagaron el alto esfuerzo físico en el tramo decisivo.

Fue la segunda victoria consecutiva de Alegna González, luego de llevarse el oro hace una semana en el Gran Premio Internacional de Rio Maior, en Portugal.

En esta ocasión la subcampeona mundial demostró su actual nivel para ascender posiciones ante el acecho de la italiana Sofia Fiorini.

A tres kilómetros de la meta, González dejó en el camino a la campeona mundial y subcampeona olímpica de 20 kilómetros, a María Pérez, quien no fue capaz de seguir el ritmo y se relegó al tercer lugar.

En la rama varonil, Andrés Olivas finalizó en la posición 16, con marca de 1:26:24 horas, mientras que Julio César Salazar no finalizó la competencia.

En los 10 kilómetros, la michoacana Ximena Serrano se metió al tercer sitio con un tiempo de 45 minutos.,