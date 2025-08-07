Pretemporada NFL 2025: Partidos, fechas y horarios de la semana 1

Pretemporada NFL | Semana 1 La primera semana de juegos de preparación llegan con grandes incógnitas por resolver de cara a la patada inicial de la temporada 2025.

Después del partido del Salón de la Fama de la semana pasada, el resto de los equipos inician acciones en el terreno de juego. Falta menos de un mes para el kickoff y algunos luchan por ganarse un lugar como titulares, mientras que otros libran sus “batallas” fuera del terreno de juego. Así se jugarán los enfrentamientos de esta semana.

Partidos, fechas y horarios de la Pretemporada NFL | Semana 1

NFL | Semana 1 de la pretemporada Así se jugará la primera semana de acción de pretemporada en la NFL.

Indianápolis Colts vs Baltimore Ravens | jueves 7 de agosto (17:00 horas)

La historia reciente de los “Potros” buscando a su mariscal de campo titular. Daniel Jones y Anthony Richardson batallan por comandar la ofensiva de este equipo y su rendimiento en estos partidos será crucial. En frente, los Ravens descansarán a sus titulares en busca de ser uno de los máximos contendientes de la AFC por llegar al SuperBowl.

Cincinnati Bengals vs Philadelphia Eagles | jueves 7 de agosto (17:30 horas)

Joe Burrow y compañía regresan este año con el objetivo claro de llegar a la postemporada. Aunque es probable que tengan poca actividad en esta pretemporada. En frente, tendrán a los actuales campeones de la NFL. Nick Siriani busca mantener a esta franquicia en lo más alto del futbol americano mundial.

Las Vegas Raiders vs Seattle Seahawks | jueves 7 de agosto (20:00 horas)

El equipo de Nevada está iniciando una nueva era con la llegada de Pete Caroll al mando como entrenador en jefe y de Geno Smith como quarterback. Esta pareja ya hizo pareja previamente y buscan poner a los Raiders a competir en una de las división más dificiles de este año. Seattle, por su parte, sigue buscando reconstruirse y acabar con el dominio de San Francisco en el oeste de la Nacional

Cleveland Browns vs Carolina Panthers | viernes 8 de agosto (17:00 horas)

Los dirigidos por Kevin Stefanski llegan a esta instancia con cinco quarterbacks en su equipo. El primero de ellos en entrar en acción será Shedeur Sanders, el novato de Colorado busca comenzar su historia en la NFL con el pie derecho. En frente, Carolina busca salir del fondo de la NFL luego de años consecutivos de temporadas perdedoras. Bryce Young tendrá una de sus últimas oportunidades de demostrar de lo que está hecho y por qué fue un primer pick global hace 3 años.

Detroit Lions vs Atlanta Falcons | viernes 8 de agosto (17:00 horas)

Después de iniciar con derrota el primer partido de pretemporada, Detroit tendrá una nueva oportunidad de demostrar lo que valen. Este año, Dan Campbell tendrá que lidiar con haber perdido a sus coordinadores de ofensiva y defensiva. Atlanta tiene un dilema en la posición de quarterback con Kirk Cousins y Michael Penix Jr luchando deportivamente por el puesto inicial.

Washington Commanders vs New England Patriots | viernes 8 de agosto (17:30 horas)

Hace un año, el head coach Dan Quinn y el quarterback Jayden Daniels cambiaron la cara de este equipo llevándolos hasta la final divisional. Ahora, quieren demostrar que pueden seguir al mismo nivel. En frente, los Patriots esperan que Drake Maye y sus altos picks de draft los lleven a competir para frenar el reinado de los Bills en el este de la Americana.

New York Giants vs Buffalo Bills | Sábado 9 de agosto (11:00 horas)

Una nueva era comienza en el equipo de la gran manzana con la llegada de Russell Wilson, quien busca una revancha personal en la NFL mientras Jaxon Dart espera su oportunidad en la banca. Los Bills quieren dejar los eternos perseguidores y alzarse como los mejores de la AFC, por lo que novatos y no drafteados buscan ganarse un lugar en este equipo, que luce como uno de los fuertes contendientes.

Houston Texans vs Minnesota Vikings | Sábado 9 de agosto (14:00 horas)

Los texanos buscan su tercer título divisional consecutivo este año con una de las unidades defensivas más podersoas de la liga y con un CJ Strud que busca dar ese salto a ser una super estrella en la NFL. En frente, los Vikins de Kevin O’Conell quieren recuperar el nivelque tuvieron la temporada regular pasada.

Pittsburgh Steelers vs Jacksonville Jaguars | Sábado 9 de agosto (17:00 horas)

Mike Tomlin y sus jugadores están de regreso en busca de una temporada ganadora, pero con el objetivo de trascender en playoffs, ahora con Aaron Rodgers en su última temporada en la NFL. Los Jaguars siguen buscando cambiar su historia con un nuevo cuerpo técnico tras la salida de Doug Pderson el año pasado como head coach.

Dallas Cowboys vs Los Angeles Rams | Sábado 9 de agosto (17:00 horas)

El equipo de Jerry Jones está enfrentando problemas desde antes de iniciar la temporada. Primero con algunas lesiones y luego con la renovación de Micah Parsons, quien ya solicitó salid del equipo a través de un trade. Los Rams de Sean McVay parecen estar listos para pelear en la Conferencia Nacional una vez más con un equipo renovado.

Tennessee Titans vs Tampa Bay Buccaneers | Sábado 9 de agosto (17:30 horas)

Cam Ward, el primer pick global del Draft de este año entrará en acción en busca de demostrar por qué fue el número 1 de su clase.. Por su parte, los Bucs quieren ir en busca de un nuevo título divisional y todo comenzará con la fase de pretemporada.

Denver Broncos vs San Francisco 49’ers | Sábado 9 de agosto (18:30 horas)

Después de corta una racha de más de 10 años sin estar en playoffs, los Broncos están de regreso para ir por el título divisional y acabar con el dominio de los Chiefs con una de las mejores unidades defensivas. En frente, el equipo de Kyle Shanahan ha perdido piezas clave para este año y se tiene dudas sobre si podrá ser candidato una vez más.

Miami Dolphins vs Chicago Bears | Domingo 10 de agosto (11:00 horas)

Esta campaña puede ser una última llamada para Tua y de Mike McDaniel con este equipo, por lo que cada resultado será crucial y bajo presión. Ben Johnson tomará las riendas de los Bears lego de ser uno de los coordinadores ofensivos más productivos de los últimos años con Detroit.

New Orleans Saints vs Los Angeles Chargers | Domingo 10 de agosto (14:05 horas)

Con el retiro de Dereck Carr, los Saints han entrado en una situación apremiante en cuanto a su quarterback y necesitan encontrar respuestas esta pretemporada. En frente, los Chargers han estado a la alza desde la llegada de Jim Harbaugh como head coach.