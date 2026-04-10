Rory McIlroy manda solitario en la punta del Masters Tournament

Golf 2026 Masters Tournament. Rory McIlroy ahora tiene el récord de mayor ventaja en 36 hoyos en el Masters, con seis golpes hasta el sábado. (CHRIS TORRES/EFE)

El norirlandés Rory McIlroy firmó este viernes el score más bajo en lo que va del Masters 2026, un 65 (-7), y con suma de -12 impactos apretó el acelerador en la defensa del trono. Sus más cercanos perseguidores Sams Burns y Patrick Reed están a seis golpes de distancia.

El número dos del mundo de 36 años confirma así que está en modo de revalidar el título que alcanzó por primera vez en 2025. Por ahora tiene el récord de mayor ventaja con seis golpes a la mitad de la competencia y vienen más y grandes emociones en el prestigioso National Augusta Golf Club.

Con esta actuación, McIlroy ahora ostenta el récord de ambos días, tanto en general como como campeón defensor.

¿Cómo fue el viernes de Rory?

Aunque el norirlandés no anda fino desde el tee, ha tomado 12 calles en dos jornadas, cinco en la primera. Es el segundo jugador en los últimos 10 años que juega en 67 impactos o menos. Es casi infalible en el up and down, brillante por momentos como en su chip en el 17, que fue para dentro desatando la locura.

Rory, actual chaqueta verde, embocó nueve birdies (hoyos 2,3 y 4) por un bogey en el 5. En la segunda mitad se lució de lo lindo pese a un bogey en el 10, el resto fue un recital de su gran adaptación al campo (birdies en el 12, 13, 15, 16, 17 y 18).

Así ha fraguado el quinto mejor acumulado a mitad de camino en la historia del Masters y la segunda mayor renta de un líder en la historia de los torneos grandes, la mayor en este, con dos vueltas por jugarse.

¿Dónde anda Scottie Scheffler?

El viernes arrojó también grandes sorpresas entre otros favoritos. Scottie Scheffler, número uno del mundo, apenas salvó el par de campo, tras una segunda ronda de 74 (+2) y comparte el T24.

Golf 2026 Masters Tournament. Tyrrell Hatton, el mejor jugador LIV Golf comparte el séptimo sitio, tras dos rondas. (CHRIS TORRES/EFE)

De los 10 jugadores LIV Golf participantes, el inglés Tyrrell Hatton con ronda de 66 subió 33 puestos y con suma de -4 comparte el T7. El de peor resultado fue el mexicano Carlos Ortiz, quien se despidió de su segundo Masters tras recorridos de 80 y 75 y suma de +11 golpes.

Sobreviven cinco jugadores LIV

Los cinco jugadores LIV que sobrevivieron al retador campo de Augusta son además de Hatton, Dustin Johnson (71) y par de campo, Sergio García (75) y suma de +3, Jon Rahm (70) +4, y Charl Schwartzel (73) +4. El corte se hizo con + 4 golpes.

Rahm, el mejor de la clasificación LIV Golf, dijo: “Sé lo que estaba haciendo mal. Es un tema técnico, no sabría ni cómo explicarlo. Del 14 al 18 jugué bastante bien. Desde el tee, muy bien, y la puse en juego. Una pena no convertir al 15”, explicó, en el micrófono de la organización ante su desconcierto de pasar el corte en el límite.

Patrick Reed, otro de los que acecha

El estadounidense Patrick Reed, el exjugador LIV Golf y que ahora juega en el DP World Tour, repitió ronda de 69 y comparte el T2 al lado de Sams Burns que firmó un 71 y junto a Reed suman -6 golpes, acechando de lejos al líder McIlroy.

Compartiendo la cuarta plaza de la clasificación están el inglés Justin Rose (69), el irlandés Shane Lowry (69) y el inglés Tommy Fleetwood (68), todos a siete golpes de distancia de McIlroy.