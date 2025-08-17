Jon Rahm firma una remontada histórica y conquista el LIV Golf 2025

EL REGRESO DE RAHM. El León de Barrika lo vuelve hacer y logra el Campeonato de la LIV Golf 2025.

Rahm, campeón del LIV por segundo año consecutivo

Jon Rahm logró este domingo una hazaña memorable al coronarse campeón del LIV Golf 2025, repitiendo el título que ya había conseguido en 2024. El golfista de Barrika firmó una espectacular tercera ronda en The Club at Chatham Hills, en Indiana (Estados Unidos), con 60 golpes (-11), incluyendo un eagle, diez birdies y un bogey.

Aunque no logró ganar el torneo de Indianápolis, Rahm cumplió su objetivo principal: superar al chileno Joaquín Niemann en la clasificación general del circuito. El español llegó al evento con 196,16 puntos, frente a los 208,43 del sudamericano, quien acumulaba cinco victorias en el año, pero con altibajos.

MUÑOZ SORPRENDE Y SE LLEVA INDIANÁPOLIS

El título del torneo fue para el colombiano Sebastián Muñoz, quien brilló desde la primera jornada con una ronda de 59 golpes (-12). Fue su primer torneo en el LIV Golf desde que se unió al circuito en 2023, y logró resistir el embate de Rahm en una definición dramática.

Ambos terminaron empatados con -22, lo que llevó a un desempate en el hoyo 18. Allí, Muñoz firmó un birdie decisivo, mientras Rahm solo pudo hacer par. “Estamos jugando muy bien y podemos confiar en nosotros mismos contra cualquiera”, declaró el colombiano tras su victoria.

CLASIFICACIÓN FINAL Y PREMIOS MILLONARIOS

Con estos resultados, Rahm lideró la clasificación general con 226,16 puntos, seguido por Niemann con 223,66. El orden repite el podio del año anterior, consolidando al español como figura dominante del circuito.

El triunfo le valió a Rahm un premio de $18 millones, mientras que Niemann se llevó $8 millones como subcampeón. Muñoz, por su parte, recibió $4 millones por su victoria en Indianápolis.

¿QUÉ ES EL LIV GOLF?

El LIV Golf es un circuito profesional de golf financiado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que ha revolucionado el deporte con formatos innovadores, premios millonarios y fichajes de estrellas. Desde su creación en 2022, ha atraído a figuras como Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau y Jon Rahm, generando controversia y competencia directa con el PGA Tour.

El formato incluye torneos de 54 hoyos, sin corte, con equipos y clasificación individual. La temporada culmina con una final que define al campeón del circuito, como ocurrió este fin de semana en Indianápolis.