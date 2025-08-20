Inter Miami vs Tigres: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la Leagues Cup

Inter Miami vs Tigres | Leagues Cup 2025 Los cuartos de final de este torneo arrancarán con este enfrentamiento.

La ronda de eliminación directa de esta Leagues Cup arranca con el partido entre Inter de Miami y Tigres. El equipo de Lionel Messi va en busca de su segundo título en esta competencia luego de mantener un paso invicto ante equipos de Liga MX este año. En frente, los regiomontanos quieren ir en busca de su segundo título internacional y demostrar que son uno de los equipos a vencer a nivel intercontinental.

Por tercer año consecutivo desde que la Leagues Cup se hizo un torneo oficial, esta tendrá un nuevo formato de competencia. Después de la fase regular, los cuatro mejores de la Liga MX y los cuatro mejores de la MLS comienzan la fase de cuartos de final en busca del título. Una vez más, el futbol mexicano se enfrenta directamente al de Estados Unidos por el dominio de este certamen que hasta el momento no cuenta con campeones mexicano. Ahora; Tigres, Toluca, Puebla y FC Juárez buscan cambiar la historia para traer el trofeo a nuestro país.

Una constelación de estrellas se despliega in a match que acapara las miradas del mundo entero ⚽️🤩@InterMiamiCF 🆚 @TigresOficial



Who gets the win at Chase Stadium and advances into las semifinales de #LeaguesCup2025? 🏆 pic.twitter.com/AG8fZasZzX — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 20, 2025

En qué horario se juega el Inter Miami vs Tigres | Leagues Cup, Cuartos de final

El inicio de este partido será a las 18:00 horas (CDMX) de este miércoles 20 de agosto desde el Chase Stadium.

En qué canal ver el Inter Miami vs Tigres | Leagues Cup, Cuartos de final

La transmisión de este encuentro será exclusiva de Apple TV, por lo que tendrás que sintonizar su señal para poder disfrutar las emociones del partido.

Cómo ver en app el Inter Miami vs Tigres | Leagues Cup, Cuartos de final

Descarga la aplicación de Apple TV para cualquiera de tus dispositivos móviles, suscríbete al MLS Season Pass y disfruta de este juego desde tu dispositivo móvil o Smart TV.

Previa del Inter Miami vs Tigres | Leagues Cup, Cuartos de final

El primero de los semifinalistas se define entre estos dos equipos. Inter Miami y Tigres se enfrentarán en un partido oficial por segunda vez en su historia. Sin embargo, desde su la llegada de Lionel Messi, el cuadro de Florida tiene récord positivo contra clubes del futbol mexicano, siendo sólo derrotado hasta el momento por Tigres en la Concacaf Champions Cup. Ahora, se enfrentan a un equipo del mismo estado para buscar una revancha personal y su boleto a la siguiente fase.

Inter Miami terminó invicto su fase de grupos con un empate y dos victorias. El equipo de Javier Mascherano lució como uno de los rivales a vencer y continúa mejorando su nivel. Además, podrá contar con Lionel Messi en la cancha luego de que se perdiera el partido ante Pumas por una molesta física sufrida ante Necaxa. Para este equipo, un nuevo título les daría una nueva oportunidad de disputar la Concachampions de este año el siguiente semestre y aspirar al Mundial de Clubes.

Por su parte, los Tigres perdieron su tercer y último partido de fase de grupos y vienen de caer en casa ante América en su juego más reciente de Liga MX. El equipo de Guido Pizarro busca dejar esto atrás rápidamente y hacerse con una victoria que los ponga dentro de los cuatro mejores del torneo. Aunque los regiomontanos ya tienen su lugar seguro en Concachampions, quieren reafirmar su protagonismo a nivel internacional y hacer historia al ser los primeros campeones mexicanos de este torneo a nivel oficial.