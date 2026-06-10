¿Quién es el favorito en el México vs Sudáfrica en los momios?

Selección Mexicana Jugadores de México entrenan este miércoles, en el Centro de Alto Rendimiento. (José Méndez/EFE)

La Selección Mexicana llega con cuadro completo y algunos altibajos de algunos jugadores, pero a pesar de esto es local, tendrá todo el apoyo en el Estadio Ciudad de México ante Sudáfrica y los momios ya están en la mesa para el partido.

¿Cuántas veces se enfrentaron México y Sudáfrica en la historia?

Sudáfrica parece un rival a modo, tiene figuras como el delantero Lyle Foster (Burnley), el portero Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), y el mediocampista Teboho Mokoena, por lo que pueden dar una sorpresa desde el primer partido.

Ambas selecciones se enfrentaron en al menos cuatro ocasiones, una de ellas en el gran torneo de futbol del 2010.

También se enfrentaron en 1993 (4-0), en la Copa USA 2000 (4-2) y el tercero en la Copa Oro 2005 (1-2) y en el gran torneo del 2010 quedaron empatados 1-1, por lo que Sudáfrica no es un rival a modo.

Luego de 16 años, Sudáfrica volvió al gran torneo, donde mostrará por qué vencieron 3-0 a Ruanda en el duelo decisivo por el pase a la gran fiesta del futbol.

México ya estaba clasificado por ser sede de la máxima fiesta del futbol, por lo que no tuvo eliminatorias, pero sí hay algunas dudas en el cuadro que dirige Javier ‘Vasco’ Aguirre.

¿Quién es favorito en el duelo entre México y Sudáfrica?

Aún no hay alineaciones de ninguna escuadra, por lo que mañana en la mañana sabremos quiénes saltarán al campo de juego, en un duelo que marcará el camino inicial a la siguiente ronda.

De esta forma, México es favorito en los momios, ya que está -256, mientras que un triunfo de Sudáfrica en la CDMX dará +750 y un empate está en +350.

Aunque México es favorito en los momios, ningún rival está a modo en una competencia de alta demanda, por lo que Aguirre saldrá con su mejor cuadro a encarar el duelo inaugural.