América: ¿Cómo será su calendario para el Apertura 2026?

América América ya tiene nuevo director técnico con Guillermo Almada al frente. (@ClubAmerica)

Luego de un torneo con grandes emociones, el América ya tiene a su nuevo DT, Guillermo Almada, quien será el timonel para dirigir la nueva era del club azulcrema y ya está el calendario del Torneo Apertura 2026 para las Águilas.

¿Contra quién jugará América su primer duelo del Apertura 2026?

De esta forma, América ya conoce su camino en el Apertura 2026, donde se le exige el campeonato sí o sí, así que la misión es complicada, por el alto nivel que se mostró en la cancha por otros equipos el torneo pasado.

Pumas es uno de los rivales a vencer, ya que eliminaron a las Águilas y quieren demostrar que están listos para enfrentar nuevos retos, a pesar de tener la baja de Jona Dos Santos del equipo.

Pero ese duelo tendrá que esperar, ya que América inaugurará la temporada el sábado 18 de julio visitando a los Gallos Blancos en La Corregidora,por lo que sus fans tendrán que hacer el viaje.

Hasta el domingo 2 de agosto en la Jornada 3, América tendrá su debut ante Santos Laguna, quienes parecen estar destinados a terminar en el fondo de la tabla, a menos que se refuercen en esta temporada baja.

¿Cuál es el calendario de América en el Apertura 2026?

Para el 12 de septiembre en la Jornada 8, Cruz Azul será el rival y la siguiente semana reciben a las Chivas en el Estadio Azteca, por lo que son dos semanas clave en el calendario de las Águilas.

Será hasta el 7 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, cuando las Águilas busquen un resultado positivo ante Pumas, rival que los venció el torneo pasado y los dejó fuera de la Final.

Este es el calendario del América en el Apertura 2026:

Jornada 1: Querétaro vs América (18 de julio | 21:00 hrs).

Jornada 2: América vs Atlante (24 de julio | 21:00 hrs).

Jornada 3: Santos vs América (2 de agosto | 17:00 hrs).

Jornada 4: Atlético San Luis vs América (16 de agosto | 17:00 hrs).

Jornada 5: FC Juárez vs América (21 de agosto | 21:00 hrs).

Jornada 6: América vs Puebla (29 de agosto | 19:00 hrs).

Jornada 7: Tijuana vs América (5 de septiembre | 19:00 hrs).

Jornada 8: Cruz Azul vs América (12 de septiembre | sin horario).

Jornada 9: América vs Guadalajara (19 de septiembre | 21:00 hrs).

Jornada 10: Necaxa vs América (27 de septiembre | 21:00 hrs).

Jornada 11: América vs Monterrey (10 de octubre | 21:00 hrs).

Jornada 12: León vs América (17 de octubre | 19:00 hrs).

Jornada 13: Atlas vs América (21 de octubre | 19:00 hrs).

Jornada 14: América vs Pachuca (25 de octubre | 17:00 hrs).

Jornada 15: Toluca vs América (31 de octubre | 21:00 hrs).

Jornada 16: Pumas vs América (7 de noviembre | 21:00 hrs).

Jornada 17: América vs Tigres (21 de noviembre | 21:00 hrs).

De esta forma, América ya tiene amarrados sus partidos del Apertura 2026, sólo falta el horario para enfrentar a Cruz Azul, ya que la Liga MX lo determinará en las próximas semanas.