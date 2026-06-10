“Hay que romper la estadística”: la maldición que Javier Aguirre quiere dejar atrás en el México vs Sudáfrica

Javier Aguirre El Vasco habló en conferencia previo al partido inaugural México vs Sudáfrica del Mundial

La Selección Mexicana iniciará el Mundial 2026 con una doble responsabilidad. Además de abrir la Copa del Mundo frente a Sudáfrica este 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y convencer a la afición en el partido inaugural, el equipo dirigido por Javier Aguirre tendrá la oportunidad de poner fin a una de las estadísticas más incómodas de su historia en los campeonatos mundiales.

Selección Mexicana y la maldición del partido inaugural del Mundial

El conjunto nacional llegará al encuentro inaugural con el respaldo de jugar como anfitrión y con la expectativa de millones de aficionados que esperan un comienzo positivo en la justa más importante del futbol. Sin embargo, existe un antecedente que acompaña al Tri desde hace casi un siglo. México nunca ha conseguido una victoria en un partido inaugural de Copa del Mundo.

A lo largo de sus participaciones mundialistas, México ha sido protagonista del encuentro que abre la competencia en siete ocasiones. En ninguna de ellas logró quedarse con el triunfo.

La historia comenzó en Uruguay 1930, cuando el representativo mexicano disputó el primer partido de la historia de los Mundiales y cayó frente a Francia. Durante las décadas siguientes llegaron nuevos estrenos complicados, con derrotas ante Brasil en las ediciones de 1950 y 1954, además de un revés frente a Suecia en 1958.

En Chile 1962, el rival volvió a ser Brasil y el resultado tampoco favoreció al cuadro mexicano. La selección sudamericana se impuso 2-0 en el Estadio Nacional.

Los antecedentes más alentadores llegaron en las dos ocasiones en que México inauguró una Copa del Mundo sin perder. La primera ocurrió en 1970, cuando el país organizó el torneo.

Ante una multitud reunida en el Estadio Azteca, el equipo dirigido por Nacho Trelles no fue capaz de vencer a la Unión Soviética y rescató un empate sin anotaciones. Recordemos que en 1986, la Selección Mexicana no jugó el partido inaugural porque las reglas de FIFA establecieron que Italia tenía que abrir la justa mundialista por ser el campeón vigente.

En Sudáfrica 2010, el Tri volvió a participar en el encuentro inaugural ante el anfitrión y el encuentro terminó empatado. Con este resultado el registró se mantiene en cinco derrotas y dos empates.

¿Qué dice Javier Aguirre sobre la maldición del partido inaugural para México?

El Vasco Aguirre reconoció que desconocía el dato histórico, aunque aseguró que se trata de una motivación adicional para encarar el compromiso ante Sudáfrica.

El seleccionador nacional señaló que intentará transmitir esa información a sus jugadores como un incentivo más de cara al arranque de la competencia.

“Hay que romper la estadística, hay que intentarlo por lo menos, no tenía idea y es parte de la historia, se lo comentaré a los chavos, otro m motivo por el cual hay que salir a ganar el partido”, señaló Javier Aguirre en conferencia de prensa.



