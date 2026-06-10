¿Quién será el capitán de México ante Sudáfrica en la inauguración?

Selección Mexicana Hay diversos nombres en la mesa, pero Javier Aguirre tiene la última palabra para quien porte el gafete. (EFE)

La Selección Mexicana ya está lista para encarar su primer duelo ante Sudáfrica en el Mundial 2026, sin embargo, Javier ‘Vasco’ Aguirre aún no tiene cuadro definido y además, no reveló quién será el capitán del Tri para esta edición.

Javier Aguirre no ha decidido quién será el capitán del Tri

Este problema se debe a los altibajos de algunos jugadores, a que algunos no serán titulares o que no son de la confianza plena del técnico, por lo que es una decisión complicada para Aguirre.

Javier Aguirre dijo que aún no tiene pensado quién será el capitán del Tri para este duelo, por lo que esperará hasta el último instante para elegir al portador del gafete en el juego de inauguración ante Sudáfrica.

En 1986, la última vez que México fue anfitrión de una Copa del Mundo, Javier Aguirre vio a Tomás Boy como el capitán del Tri, pero ahora, está del otro lado y tendrá que decantarse por un elemento para portar el valioso gafete.

¿Quién podría ser el capitán de México ante Sudáfrica?

Además, Aguirre tiene un problema, ya que no hay un Rafa Márquez o alguien con esa trayectoria para ser elegido en este proceso, aunque Edson Álvarez ha dado la cara en la ceremonia de abanderamiento al igual que Memo Ochoa, quien es consentido de la afición, pero se ve complicado que tenga la presencia de hace algunos años.

Todo parece indicar que Edson Álvarez podría ser el elegido, pero sus altibajos con el Fenerbahce, podrían orillar a salir desde la banca al jugador.

Otro que tiene posibilidades es César Montes, pero las lesiones no lo dejan y hasta podría perderse el primer juego, si es que no se recupera al 100%.

De esta forma, a un día de que México encare a Sudáfrica, no hay quien porte el gafete de capitán hasta el momento y todo quedará como una decisión de último minuto de Javier Aguirre y su cuerpo técnico.