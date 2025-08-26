Sergio ‘Checo’ Pérez regresa a la F1 para correr con Cadillac en 2026

Sergio Pérez en Cadillac El piloto mexicano estará en la sexta escudería de su carrera y después de un año de ausencia.

El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez estará de regreso en la Fórmula 1. Después de varios meses de especulación, el tapatío finalmente firmó con la escudería Cadillac para estar en la parrilla durante la próxima temporada. Su compañero de equipo será el finlandés Valteri Bottas.

Checo Pérez correrá para Cadillac en la F1

Por medio de sus redes sociales, la F1 y Cadillac dieron a conocer a la dupla que estará corriendo en la escudería para la siguiente temporada con Checo Pérez y Valteri Bottas.

BREAKING: Valtteri Bottas and Sergio Perez will race for Cadillac Formula 1 Team in 2026!#F1 pic.twitter.com/umwBU2VCkA — Formula 1 (@F1) August 26, 2025

El director del equipo, Graeme Lowdon, declaró: “Firmar a dos corredores muy experimentados como Bottas y Checo es una señal audaz de intención. Han visto todo y saben lo que se necesita para tener éxito en la F1. Pero más importante aún, entienden lo que significa ayudar a construir un equipo”.

Por su parte, el CEO Dan Towriss enfatizó: “Bottas y Checo aportan el equilibrio perfecto de talento, madurez y empuje. No son solo corredores consumados, son constructores, colaboradores y profesionales que ayudarán a definir lo que representa el equipo Cadillac Formula 1”.

El presidente de General Motors, Mark Reuss, añadió: “Nuestros nuevos pilotos son una adición bienvenida a la familia de carreras de Cadillac; cada uno trae una profundidad de experiencia y una pasión inquebrantable por ganar”.

Ambos pilotos han firmado contratos multianuales, aunque no se han detallado las duraciones específicas.

Not many brand-new teams can boast a line-up like this... 🔥@Cadillac_F1 will have one of the most experienced driver duos on the grid in 2026!#F1 pic.twitter.com/YhEFJ97g3q — Formula 1 (@F1) August 26, 2025

Checo Regresa a la F1 tras su polémica salida de Red Bull

Pérez tenía contrato para correr la temporada 2025 con Red Bull Racing, sin embargo la escudería austriaca optó por rescindir su contrato y poner en su lugar a Liam Lawson, quien también fue sustituido este mismo año por Yuki Tsunoda.

El equipo emitió un comunicado agradeciendo su labor: “Gracias por todo Checo. Después de cuatro temporadas exitosas juntos, Sergio Pérez y Oracle Red Bull Racing han llegado a un acuerdo para separarse en 2025”.

Según el director Christian Horner, la decisión fue de Pérez tras reflexionar sobre una temporada difícil en 2024, optando por tomarse un tiempo para estar con su familia y considerar su futuro.