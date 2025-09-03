Team Penske no tendrá Power

SE VA. Por 17 Power años ha sido la cara de una de las organizaciones más importantes y exitosas en la categoría de monoplazas. (Joe Skibinski/Joe Skibinski)

Es difícil imaginar a Team Penske sin Will Power. Campeón de IndyCar Series en dos ocasiones (2014, 2022), el australiano de 44 años llegó al equipo estadounidense en 2009, y por 17 años ha sido la cara de una de las organizaciones más importantes y exitosas en la categoría de monoplazas.

Power, ganador de las 500 Millas de Indianápolis en 2018, no continuará en la escudería del ‘capitán’ Roger Penske, luego de que este martes se hiciera público que Team Penske no le renovará el contrato. Al momento de escribir esta entrega, se desconocía el futuro del australiano, quien ostenta el récord de más pole positions en la serie, con 71.

Pero Will no es sólo un piloto veloz a una vuelta, pues se ubica como el cuarto piloto más ganador en la historia, con 45 triunfos y en uno de los peores años del equipo, fue quien les dio la primera victoria, apenas el 10 de agosto, en Portland.

Cuando Will obtuvo el que era el único triunfo de Team Penske, se pensaba que había salvado su permanencia, pero...

BANDERA VERDE… Roger Penske y su equipo de directores tienen otra manera de dirigir su escudería, a pesar de que en la temporada que recién concluyó este fin de semana apenas pudieran sumar otro triunfo, el domingo pasado, gracias a Josef Newgarden, en Nashville.

La vida es muy injusta para Will, quien no sólo había dado la única victoria de Team Penske hasta el sábado, sino que terminó la campaña como el mejor de sus tres pilotos en el estado del campeonato, en noveno general, con 357 puntos.

Scott McLaughlin terminó en décimo, sin victorias, con 356 unidades; y la estrella de la organización, Newgarden, fue 12, con 316.

En la lucha de equipos motorizados por Chevrolet, Penske se vio superado por Arrow McLaren, con el mexicano Pato O’Ward como subcampeón y Christian Lundgaard en quinto...

ENTRADA A PITS… Pero, si Will fue el mejor de sus pilotos, ¿por qué liberarlo? Cuestión de patrocinios. Power no cuenta con las empresas que respalden su proyecto. A diferencia de Newgarden y McLaughlin, quienes son embajadores de sus marcas, Will no está “casado” con una marca que tenga la capacidad de blindar su asiento en el Team Penske. Y aunque no hay posturas o anuncios oficiales, en el paddock de IndyCar Series, se dice que su lugar en el monoplaza #12 será ocupado por el joven David Malukas, quien tuvo grandes actuaciones en el #4 del AJ Foyt Racing, un equipo de media tabla.

Malukas tuvo una primera gran oportunidad en 2024, al firmar con Arrow McLaren, pero un accidente cuando entrenaba en bicicleta de montaña le obligó a someterse a cirugía de muñeca y perdió su asiento. Tras la recuperación, encontró trabajo con Meyer Shank, y en este año en AJ Foyt, con quien terminó segundo en las 500 Millas de Indianápolis, detrás de Alex Palou y delante de Pato O’Ward…

SALIDA DE PITS… Pero esta no sería la nota más importante de la semana en IndyCar Series, pues se dice que algunos de sus dirigentes sostienen las últimas conversaciones con los promotores mexicanos Escoto-Jourdain-CIE para la carrera en 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Han sido años de negociaciones (que hemos seguido puntualmente en este espacio), y finalmente parece que podrán concretarse, justo para la campaña en la cual NASCAR Cup Series decidió no regresar a nuestro país.

Al momento no hay una posible fecha, pues el calendario luce complicado, pues tanto México como Estados Unidos serán sede de la Copa Mundial de Futbol, por lo que deberán estudiar a fondo cuál es el fin de semana óptimo para los aficionados, teniendo en cuenta que en el segundo semestre se lleva a cabo la ronda de la Fórmula 1… fácil no será...

BANDERA A CUADROS… Este fin de semana tendremos una de las carreras más prestigiosas en el mundo, el Gran Premio de Italia en ‘El templo de la velocidad’, Monza. Es la casa de Ferrari, y luego de un doble abandono en Países Bajos, será el momento ideal para que la Scuderia despierte y muestre actualizaciones para su monoplaza. Fred Vasseur tendrá trabajo extra para dar confianza a Lewis Hamilton y Charles Leclerc en un fin de semana donde McLaren se mantiene como el rival a vencer...

