México vs Corea del Sur: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver el amistoso de Fecha FIFA

México vs Corea del Sur | Amistoso Fecha FIFA La Selección Mexicana terminará su actividad de septiembre frente a otro rival asiático.

La Selección Mexicana cierra su participación en la Fecha FIFA con un segundo amistoso ante un rival asiático. El equipo nacional de Javier Aguirre estará enfrentando a Corea del Sur como parte de sus preparativos rumbo a la Copa del Mundo. ‘El Vasco’ y sus seleccionados ya no tienen partidos oficiales hasta el inicio del Mundial, por lo que cada enfrentamiento deberá servir para tener listo al tricolor para su debut en el mes de junio de 2026.

El fin de semana, México igualó sin goles ante Japón, uno de los equipos mejor clasificados de la zona asiática y que ya aseguró su boleto para la Copa del Mundo de 2026. Por su parte, el cuadro Surcoreano también obtuvo ya su lugar en la fase de grupos y cuenta en su convocatoria con algunos elementos estelares y protagonistas del futbol europeo que podrían presentar una prueba importante para la escuadra tricolor.

En qué horario se juega el México vs Corea del Sur | Amistoso, Fecha FIFA

Este partido arrancará desde las 19:00 horas (CDMX) de este martes 9 de septiembre desde la cancha del Geodis Park de Nashville.

En qué canal ver el México vs Corea del Sur | Amistoso, Fecha FIFA

Este partido lo podrás disfrutar a través de la señal abierta del Canal 7 de TV Azteca o el Canal 5 de Televisa. Si lo prefieres, también estará disponible desde TUDN en tu sistema de TV de paga.

Cómo ver en app el México vs Corea del Sur | Amistoso, Fecha FIFA

Descarga la aplicación de Azteca Deportes o de Vix para dispositivo móvil o Smart TV y mira este partido dondequiera que estés.

Previa del México vs Corea del Sur | Amistoso, Fecha FIFA

En el primer partido de esta Fecha FIFA, Javier Aguirre presentó lo que sería el “11 ideal” disponible en este momento, por lo que es probable que para este segundo juego realice algunos cambios y ajustes para probar a algunos otros elementos como titulares. Hirving Lozano y Santiago Giménez podrían ser dos jugadores con la posibilidad colarse en el cuadro inicial esta noche si es que “El Vasco” decide hacer algún ajuste en su formación.

Por su parte, el cuadro coreano viene de vencer a los Estados Unidos con un equipo que incluye en su convocatoria a algunos de sus mejores jugadores como Heung-min Son, Dong-gyeong Lee, Min-jae Kim y Hyeon-woo Jo. Corea del Sur es uno de los 6 equipos asiáticos que ya aseguró su lugar en United 2026, por lo que también está en su proceso de preparación rumbo a la máxima justa futbolística.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en un amistoso internacional de Fecha FIFA en nvoiembre de 2020. El cuadro mexicano, en ese entonces dirigido por Gerardo Martino, se impuso con marcador de 3-2 con anotaciones de Raúl Jiménez, Uriel Antuna y Carlos Salcedo.