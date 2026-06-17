¡Transa en el Estadio Ciudad de México! Detienen a persona con acreditación; la intentaba vender por Facebook

Mundial 2026 El sujeto intentó vender su acreditación para ingresar al Estadio Ciudad de México. (Pixabay)

Miles de aficionados en México intentaron comprar un boleto para algún partido del Mundial 2026, sin embargo, la escasez, los altos precios y la gran cantidad que se debe invertir orillaron a algunos a no asistir, pero también hay algunos trabajadores que intentan sacar provecho, como un empleado de un hospitality de la FIFA.

¿Cómo intentó un hombre vender una acreditación del Mundial 2026 en Facebook?

Este empleado llamado Armando N trabajaba como parte del staff de uno de los hospitalities que hay en el Estadio Ciudad de México, pero intentó sacar dinero con su acreditación al ofrecerla en Facebook.

Así, como si fuera cualquier boleto de un partido, Armando N ofreció su acreditación para que alguien pudiera acceder al Estadio Ciudad de México, sin embargo, el sujeto fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

De acuerdo con un reporte del periodista Carlos Jiménez reportó lo sucedido y mostró fotos de la acreditación, además del posteo que colocó Armando N en la plataforma.

“ANDABA RENTANDO su ACREDITACIÓN para ENTRAR al ESTADIO AZTECA. Armando N. Trabaja en el área de restaurante del estadio. Prefirió sacar más $ y ofreció en Facebook rentar su acreditación para entrar a todos los partidos. Personal de @FIFAWorldCup lo descubrió. Agentes de @SSC_CDMX lo detuvieron (SIC)”, explica en su posteo Carlos Jiménez.

ANDABA RENTANDO su ACREDITACIÓN para ENTRAR al ESTADIO AZTECA

Armando Mondragón

Trabaja en el área de restaurante del estadio.

Prefirió sacar más $ y ofreció en Facebook rentar su acreditación para entrar a todos los partidos.

Personal de @FIFAWorldCup lo descubrió.

Agentes de… pic.twitter.com/Ga8Xq8juOP — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 17, 2026

¿Las acreditaciones de FIFA pueden venderse?

Las acreditaciones para el Mundial 2026 son intransferibles, incluso tienen candados y códigos que validan cada puesto que hay dentro del Estadio Ciudad de México.

Así también, no se pueden transferir o hacer uso indebido de las acreditaciones bajo ninguna circunstancia, por lo que el máximo organismo ya retiró la acreditación al sujeto y serán las autoridades las que determinen las acciones que se deban emprender en su contra.

Por otra parte, no se sabe a dónde fue trasladado Armando N u otros detalles por intentar hacer transa al vender una acreditación de la FIFA a través de Facebook.