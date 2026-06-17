América: ¿Cuál es el nuevo equipo del entrenador André Jardine?

André Jardine salió del América de forma inesperada, a pesar de que no obtuvo el título esta temporada, el DT tenía las credenciales suficientes para mantenerse más tiempo y ahora, luego de dar las gracias a la institución ya tiene nuevo equipo.

¿Con qué equipo firmó André Jardine tras su salida de América?

De esta forma, André Jardine, entrenador que hizo historia en México con el Club América, ya tiene nuevo equipo, por lo que intentará emular los seis títulos que consiguió con la institución azulcrema en años pasados.

Ahora, el estratega brasileño continuará su carrera en el futbol de los Emiratos Árabes Unidos con el Shabab Al-Ahli Club, por lo que ya es un hecho que no regresará al futbol mexicano con ninguna institución.

¿Qué experiencia tiene André Jardine como entrenador?

Así, el equipo con sede en la ciudad de Dubái confirmó el fichaje de André Jardine, por lo que aún no queda clara la salida de André de la institución de Coapa, ya que los mantuvo en gran nivel durante toda su estancia.

Luego de su paso con el Sao Paulo y Atlético San Luis, Jardine llegó a América y tuvo un paso contundente en la institución.

También tiene experiencia con la Selección Sub-23 de Brasil, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por lo que tiene experiencia a nivel mundial también.

Hubo un video en el que se mostró un retrato de su nuevo entrenador, mismo que fue hecho con dados, una curiosa forma de darle la bienvenida a André Jardine a la institución.