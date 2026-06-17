Mundial 2026: ¿Pueden sancionar a la Selección Mexicana si hubo “espionaje” contra Corea del Sur?

Entrenamiento de la selección de México Jugadores de México entrenan este miércoles, en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol en Ciudad de México. (José Méndez/EFE)

A un día de que México dispute su segundo partido de la fase de grupos y se dispute el liderato del sector A contra Corea del Sur, una situación irregular se desató con un presunto dron que se detectó en las instalaciones del equipo asiático, quien ya habría pedido una investigación a la FIFA. Aunque todavía no existe una determinación oficial, algunos medios y especialistas han especulado que podría tratarse de una táctica de “espionaje” para estudiar al rival en turno, lo que podría tener repercusiones.

¿Qué pasó con el dron en el entrenamiento de Corea del Sur?

De acuerdo con información de ClaroSports, el dron se encontraba volando encima de las instalaciones de Verde Valle, donde se encuentra entrenando actualmente el equipo surcoreano. Fueron elementos de la Guardia Nacional quienes lo habrían derribado con el uso de tecnología para bloquear su señal y evitar que siguiera sobrevolando de forma irregular.

Posteriormente, las autoridades de la Federación de Corea del Sur habrían alertado a la FIFA para investigar sobre este incidente a un día de que se realice el partido contra México en la cancha del Estadio Akron. Hasta el momento, no se ha dado información oficial sobre quién estuvo sobrevolando el dispositivo ni sus objetivos para hacerlo.

¿Puede la FIFA sancionar a la Selección Mexicana si hubo “espionaje” contra Corea del Sur?

El código disciplinario vigente de la FIFA no contempla específicamente una situación de espionaje previo a los partidos. Sin embargo, sobre las infracciones de las Reglas de Juego, la FIFA menciona que pueden imponerse medidas disciplinaria a quien realice acciones que:

Violen las normas básicas de conducta cívica

Adopten una conducta que desprestigie al fútbol o a la FIFA

Situaciones que podrían caber dentro de lo ocurrido con el dron si es que se confirma que alguien estaba intentando obtener información táctica sobre el equipo de Corea del Sur para sacar ventaja durante el partido de este jueves.

Por otra parte, el mismo código disciplinario también contempla que es responsabilidad de las federaciones y clubes el comportamiento de las aficiones durante el desarrollo del partido. En esta parte, se menciona una multa de 15 mil dólares en caso de que se utilice un dron no autorizado si no se interrumpe el partido y 25 mil dólares en caso de que cause alguna interrupción o retraso.

El reglamento de la Copa del Mundo, en su artículo 7 sobre cuestiones disciplinarias, establece que “Las infracciones disciplinarias se tratarán según estipule el Código Disciplinario de la FIFA vigente, así como de acuerdo con las circulares y las directrices pertinentes que las federaciones participantes y los miembros de la delegación se comprometen a acatar.”

De esta forma, la FIFA podría sancionar a la Federación Mexicana de Futbol, si considera que incumplió algunas de las normas establecidas en el código disciplinario con sanciones que van desde lo económico, restar puntos en la competencia o en el caso más grave, recurrir a la descalificación del torneo.