Charros vs Diablos Rojos: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el juego 2 de la Serie del Rey LMB 2025

La Serie del Rey 2025 comenzó con un golpe de autoridad por parte de los Diablos Rojos del México, quienes se impusieron 8-4 a los Charros de Jalisco en el arranque de la gran final de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Ahora, el Estadio Alfredo Harp Helú volverá a encenderse este jueves 11 de septiembre para albergar el Juego 2, donde los visitantes buscarán igualar la serie antes de trasladarla a Guadalajara.

Previa y pronóstico Charros de Jalisco vs Diablos Rojos | Serie del Rey LMB 2025

El primer duelo mostró a unos Diablos con una ofensiva explosiva que fabricó siete carreras en las dos primeras entradas, ventaja que resultó clave para asegurar el triunfo. Allen Córdoba, Julián Ornelas y José Marmolejos fueron protagonistas al conectar batazos oportunos que encaminaron la victoria.

Los Charros, dirigidos por Benjamín Gil, reaccionaron con un cuadrangular de Willie Calhoun y un rally de tres anotaciones en la quinta entrada, pero no fue suficiente para remontar. El bullpen escarlata cerró la puerta con solidez y puso a la “Pandilla Escarlata” al frente en la serie.

Para el Juego 2, la responsabilidad desde la lomita recaerá en Zac Grotz por los Charros y en Justin Courtney por los Diablos. El reto para Jalisco será frenar la ofensiva capitalina y aprovechar las oportunidades ofensivas desde el inicio, mientras que México buscará mantener la inercia y viajar a Jalisco con ventaja.

¿A qué hora juegan Charros vs. Diablos Rojos hoy?

El segundo enfrentamiento de la Serie del Rey se disputará este jueves 11 de septiembre de 2025 en el Estadio Alfredo Harp Helú. El duelo está programado para iniciar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Charros de Jalisco vs. Diablos?

Los fanáticos del béisbol tendrán diversas alternativas para seguir en vivo el Juego 2 de la Serie del Rey 2025 entre Charros y Diablos Rojos.

Televisión:

Canal 6

ESPN

Fox Sports 2

FOX

TVC Deportes

Azteca Deportes

Hi Sports

AYM Sports

Once.3

Streaming:

LMB TV

Disney+

Fox Sports Premium

Claro Sports

Prime Video

Caliente TV

Diablos Comunicaciones

Claro Sports (YouTube, señal gratuita)

Próximos partidos de la serie Diablos Rojos vs. Charros

El calendario de la Serie del Rey 2025 está programado al mejor de siete juegos. Tras los dos primeros en la capital, la serie se trasladará al Estadio Panamericano en Zapopan para continuar con la batalla por la Copa Zaachila.

Juego 1: Charros 4-8 Diablos Rojos | miércoles 10 de septiembre | 19:00 hrs | Estadio Alfredo Harp Helú

Charros 4-8 Diablos Rojos | miércoles 10 de septiembre | 19:00 hrs | Estadio Alfredo Harp Helú Juego 2: Charros vs Diablos Rojos | jueves 11 de septiembre | 19:00 hrs | Estadio Alfredo Harp Helú

Charros vs Diablos Rojos | jueves 11 de septiembre | 19:00 hrs | Estadio Alfredo Harp Helú Juego 3: Diablos Rojos vs Charros | sábado 13 de septiembre | 18:00 hrs | Estadio Panamericano

Diablos Rojos vs Charros | sábado 13 de septiembre | 18:00 hrs | Estadio Panamericano Juego 4: Diablos Rojos vs Charros | domingo 14 de septiembre | 17:00 hrs | Estadio Panamericano

Diablos Rojos vs Charros | domingo 14 de septiembre | 17:00 hrs | Estadio Panamericano Juego 5: Diablos Rojos vs Charros | lunes 15 de septiembre | 19:30 hrs | Estadio Panamericano*

Diablos Rojos vs Charros | lunes 15 de septiembre | 19:30 hrs | Estadio Panamericano* Juego 6: Charros vs Diablos Rojos | miércoles 17 de septiembre | 19:00 hrs | Estadio Alfredo Harp Helú*

Charros vs Diablos Rojos | miércoles 17 de septiembre | 19:00 hrs | Estadio Alfredo Harp Helú* Juego 7: Charros vs Diablos Rojos | jueves 18 de septiembre | 19:00 hrs | Estadio Alfredo Harp Helú*

*Los últimos tres juegos solo se jugarán en caso de ser necesarios.