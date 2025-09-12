Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la jornada 8 | Apertura 2025

La Liga MX regresa después de la pausa por la Fecha FIFA y el fin de semana promete grandes emociones cuando nos acercamos a la mitad de la fase regular. El duelo estelar será el Clásico Nacional con América y Chivas enfrentándose en un momento crucial de la campaña. También, tendremos otro enfrentamiento clave entre Pachuca y Cruz Azul, dos equipos que buscan convertirse en serios aspirantes al título.

Partidos fechas y horarios del la Liga MX | Jornada 8, Apertura 2025

Jornada 8 | Apertura 2025 Estos son los nueve partidos que se disputarán el fin de semana del futbol mexicano.

Necaxa vs FC Juárez | viernes 12 de septiembre (19:00 horas)

Para arrancar con el ya tradicional viernes futbolero, los Rayos estarán en casa para buscar levantar. El equipo luce muy diferente al de la temporada pasada, ahora con Fernando Gago como entrenador y quieren hacerse fuertes en casa para aspirar a liguilla. Juárez parece mantenerse en un nivel competitivo y un triunfo los mantendría dentro del top 8 de la clasificación general.

Mazatlán vs Pumas | viernes 12 de septiembre (21:00 horas)

Las emociones continúan en “El Encanto”. El equipo ‘Cañonero’ se mantiene invicto como local y quiere buscar su segunda victoria en esta condición para seguir escalando posiciones. Por su parte, los Pumas nunca han perdido en este estadio. El equipo de Efraín Juárez se ha convertido en el “Rey del empate” esta temporada debido a su falta de contundencia en el arco, algo que esperan mejorar esta noche para quedarse los tres puntos.

Pachuca vs Cruz Azul | sábado 13 de septiembre (17:00 horas)

En uno de los partidos más esperados, el nuevo ‘Lamborjimmy’ se ha mostrado como uno de los equipos con mejor defensa del torneo y ha cambiado la mala percepción inicial que tuvo tras su participación en el Mundial de Clubes. La Máquina está en el tercer lugar de la tabla y una victoria los podría poner en el primer sitio de la clasificación general. Además, no han perdido en lo que va del torneo y con la dirección técnica de Nicolás Larcamón.

Tigres vs León | sábado 13 de septiembre (19:00 horas)

Duelo felino en el norte del país. El equipo de la UANL sigue en la persecución de la parte alta de la clasificación y de demostrar que es uno de los fuertes candidatos a pelear por el título. En frente, León continúa siendo uno de los equipos irregulares del torneo y la gente comienza a cuestionar el nivel de juego y actitud de James Rodríguez, quien llegó el torneo pasado con la etiqueta de estrella.

Atlas vs Santos Laguna | sábado 13 de septiembre (19:00 horas)

Partido entre “hermanos”, todavía. Los rojinegros del Atlas han sido la defensiva con peor rendimiento hasta ahora, recibiendo 19 tantos en contra y han sufrido cuatro derrotas. Los ‘Guerreros’ han mejorado respecto al año pasado, pero todavía necesitan más triunfos para poder escalar a la zona de clasificación directa a la liguilla.

Toluca vs Puebla | sábado 13 de septiembre (21:00 horas)

Los campeones del futbol mexicano regresaron al camino del triunfo previo al inicio de la Fecha FIFA. Ahora, regresan con ganas de mantener el buen momento y refrendar su dominio en este Apertura 2025. En frente, La Franja llega en el último lugar de la clasificación general con apenas cuatro puntos. Con seis goles, han sido el equipo que menos anotaciones ha generado esta campaña.

América vs Chivas | sábado 13 de septiembre (21:15 horas)

En el horario estelar, las Águilas reciben a Chivas en un Clásico Nacional donde cada equipo vive realidades distintas. Las Águilas están a un punto del líder general y buscan regresar a su quinta final consecutiva luego de haber sido tricampeones el año pasado. Por su parte, Chivas se encuentra en un momento crucial para el proyecto de Gabriel Milito. Una derrota los condenaría a permanecer en la parte baja de la tabla y con serios cuestionamientos para el entrenador argentino.

Querétaro vs Monterrey | domingo 14 de septiembre (17:00 horas)

Los líderes generales de la clasificación abren las acciones dominicales. El cuadro Rayado estará en casa para buscar una victoria que los mantenga en la cima de la clasificación por una semana más y que comience a perfilarlos para tener un lugar en la liguilla de este torne. Gallos Blancos de Querétaro serán sus rivales, quienes vienen de ganar su primer partido del torneo hace dos jornadas luego de haber sido sotaneros las primeras fechas.

Atlético de San Luis vs Tijuana | domingo 14 de septiembre (19:00 horas)

Finalmente, los potosinos cerrarán las emociones del fin de semana. El equipo rojiblanco cuenta con el líder goleador, Joao Pedro y buscan mantenerse en buen ritmo como locales para poder regresar a la liguilla. Mientras tanto, Tijuana ha sido uno de los equipos con más audiencia de afición “externa” gracias a su joven promesa, Gilberto Mora, quien se ha convertido en uno de los jugadores estelares de la liga en los últimos meses.