Miriam Sánchez, primera mexicana que avanza a semifinales en 200m en un Mundial de Atletismo

De Puebla para el mundo. Miriam Sánchez se instaló en las semifinales de 200 metros planos, la primera mexicana en lograrlo en un Campeonato Mundial de Atletismo. (Conade)

Las sorpresas siguen dándose en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio 2025, donde la velocista Miriam Sánchez se convirtió en la primera en la historia del atletismo mexicano en avanzar a semifinales en un evento mundial en 200 metros planos.

En su debut mundialista, Sánchez de 21 años quedó cuarta en su heat eliminatorio con un tiempo de 23.01” en los 200 metros planos. Suficiente para avanzar a semifinales y ser hasta el momento una de las 18 mejores velocistas del mundo.

Miriam correrá su semifinal en el heat 3, donde intentará mejorar su mejor marca personal de 22.60”, con la que calificó al mundial de Tokio.

La semifinal, en donde la velocista poblana participará, se llevará a cabo este jueves 18 de septiembre a las 06:38 horas, tiempo centro de México.

La primera gran sorpresa en el Mundial de Atletismo en Tokio 2025 la dio el lanzador de bala Uzziel Muñoz, al ganar medalla de plata con nuevo récord mexicano con un impulso de 21.97 metros. También se convirtió en el primer nacional en ganar una presea mundial en esa prueba.