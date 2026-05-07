Luis Carrera tiene inicio prometedor en el FBC ZIM Open en Zimbabue

Sunshine Tour. Luis Carrera buscará volver a trascender en torneo en Sudáfrica. (Foto especial)

Luis Carrera firmó recorrido de 68 golpes (-4) para tener un inicio prometedor en el torneo FBC Zim Open del Sunshine Tour que se juega en Zimbabue, Sudáfrica y donde el mexicano defiende título.

Carrera se localiza a tres golpes de distancia del chileno Tomás Gana, quien con score de 65 golpes se plantó en la punta de la clasificación, pero detrás le presiona un grupo de seis jugadores a un golpe de diferencia.

En su primera ronda en el Harare Golf Club, Luis Carrera se apuntó siete birdies por tres bogeys para firmar tarjeta de cuatro golpes bajo par y con ello empata al sitio 13 del tablero. Posición estratégica en la defensa de su título.

Tomás Gana, campeón de torneo LAAC de 2017 y participante del Masters ese mismo año, obtuvo su plaza en el Sunshine Tour al terminar empatado en el quinto puesto en la reciente Escuela de Clasificación Theo Manyama.

En su primer torneo de la nueva temporada, Gana logró seis birdies, un eagle y cometió un bogey para liderar por un golpe a un grupo de seis jugadores, entre los que se encuentran los sudafricanos Merrick Bremner, Jaco Prinsloo y Ryan van der Klis, así como el subcampeón del año pasado, el australiano Austin Bautista, el alemán Allen John y el chileno Gabriel Morgan.

Bremner, siete veces ganador en el Sunshine Tour, se mostró satisfecho de estar entre los favoritos tras unas últimas temporadas complicadas a nivel personal.

“El último año ha sido bastante duro. Me sometí a las pruebas para poder donar un riñón a mi esposa, lo cual hice en junio del año pasado. Estuve unos cinco meses sin jugar al golf. Cuando regresé, las cosas no salieron como esperaba, pero seguí esforzándome, practicando y manteniendo una actitud positiva. Por suerte, he logrado encadenar un par de buenas actuaciones”.

Bremner aprovechó al máximo la ventaja de empezar temprano para marcar la pauta en la casa club. “Las condiciones fueron buenas al principio. Los greens siempre están excelentes aquí en Zimbabue”, dijo el sudafricano.