Aaron Rodgers está muy cerca de regresar a Steelers: el quarterback visita este viernes a Pittsburgh

Aaron Rodgers El veterano mariscal de 42 años podría regresar un año más a la NFL para dirigir la ofensiva de los Pittsburgh Steelerms.

La agencia libre de la NFL continúa semanas después del Draft y una de las historias más esperadas podría concluir próximamente. El quarterback Aaron Rodgers visitará este viernes a los Pittsburgh Steelers en lo que podría significar un regreso para una temporada más con el equipo ahora dirigido por Mike McCarthy. El cinco veces MVP de la NFL busca tener al menos un año más en la liga como titular en el mismo equipo donde estuvo el año pasado

Aaron Rodgers a punto de regresar con Steelers

De acuerdo con información de Ian Rapoport, insider de NFL Network, Rodgers visitará al equipo este viernes 8 de mayo para discutir un posible regreso al equipo. El ex de los Packers y los Jets firmó la temporada 2025 y fue el titular de la franquicia. A sus 42 años, todavía no es seguro que Rodgers vaya a regresar a la NFL, sin embargo, se espera que ambas partes lleguen a un acuerdo al rededor de los 15 millones de dólares por un año más.

While the #Steelers gave Rodgers the UFA tender, that’s considered a place holder. Hard to imagine he plays for $15M, which is why a deal must be worked out and finalized. But finality is coming soon, sources say. https://t.co/0bS5OGyRCt — Ian Rapoport (@RapSheet) May 7, 2026

La situación de mariscales de campo en el equipo de la ‘Cortina de Acero’ ha sido inestable desde la salida de su dos veces campeón Ben Roethlisberger en el 2022. La temporada pasada, Los Steelers se llevaron la división norte de la conferencia, pero cayeron en ronda de comodines ante los Houston Texans.

Una nueva era en Pittsburgh

Por otra parte, la franquicia drafteó al mariscal de campo de Penn State, Drew Allar con la selección global número 76 en la tercera ronda, Drew Allar. El equipo busca una respuesta a mediano y largo plazo para regresar a los escenarios estelares y pelear por un nuevo Super Bowl de la NFL.

Además, el mayor cambio para la próxima temporada con los Steeleres estuvo con el entrenador en jefe. Mike Tomlin quien había ocupado el puesto desde el año 2007 y nunca tuvo una temporada con récord perdedor. Ahora, el trabajo recae en Mike McCarthy, quien tuvo su última experiencia en el 2023 con los Dallas Cowboys y desde entonces se había mantenido como agente libre.

Rodgers y McCarthy trabajaron múltiples temporadas juntos en los Green Bay Packers, siendo campeones del Super Bowl XLV donde derrotaron a los Pittsburgh Steelers.