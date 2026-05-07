Filtran la playera del América para la próxima temporada con Adidas regresando a la nostalgia noventera

Playera filtrada Club América Por segundo año consecutivo, el equipo vestiría una reedición de un diseño anterior de la marca en los años noventas.

Mientras la afición de ‘Las Águilas’ está a la espera del partido de vuelta de cuartos de final del Clausura 2026 entre América y Pumas, su próxima vestimenta ya se filtra en redes sociales. De nueva cuenta, Adidas estará trayendo de regreso una nueva versión de sus diseños anteriores con en cuadro azulcrema, esta vez, basado en el de la temporada de 1988-1999.

Así será la playera del América para la temporada 2026-2027

A falta todavía de unos meses para que comience la próxima temporada, el sitio especializado de Footy Headlines, publicó nuevas imágenes de lo que sería el jersey oficial de ‘Las Águilas’ para la siguiente campaña.

El jersey toma el color amarillo de los años recientes y las líneas Adidas en los hombros en color negro y rojo. El escudo del club aparecería en la parte de en medio en vez del habitual costado izquierdo, pegado al corazón.

Playera del América 2026-2027 Así lucirá la parte frontal y dorsal del próximo uniforme que estarán vistiendo 'Las Águilas'.

Por otra parte, lo que más destaca es que el escudo del equipo aparece también de fondo y ocupando toda la parte frontal de la playera, esto haciendo referencia a la playera que Adidas ya había sacado con el equipo en la temporada 1998-1999 y que recuerda a jugadores como Duilio Davino, Germán Villa, Cuauhtémoc Blanco, entre otros.

En la temporada actual, la marca alemana volvió a vestir al equipo de Coapa, dejando atrás a Nike como patrocinador oficial. El diseño actual de Adidas también se basó en un uniforme previó que utilizó el cuadro capitalino en la temporada 1993 con el ´Plumaje’ de Águilas regresando al centro del pecho y a los hombros. Ahora, recurren a la nostalgia noventera por segundo año consecutivo.