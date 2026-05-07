El vestidor roto del Real Madrid: ¿qué pasa en el equipo? Señalan peleas a golpes y rencillas

Entrenamiento del Real Madrid El conflicto entre Valverde y Tchouameni habría ocurrido durante el entrenamiento de este 7 de mayo. (J.J.Guillen/EFE)

Tras una temporada sin ganar títulos por segundo año consecutivo y a unos días de enfrentar al FC Barcelona, el Real Madrid parece estar en la peor crisis de los años recientes. Jugadores del conjunto merengue son señalados por tener conflictos internos, no respetar al cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa y tener un mal ambiente que podría desencadenar en grandes cambios para la siguiente campaña.

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Para entender la situación actual del equipo merengue. Es preciso regresar algunos meses al momento en que el equipo decidió no renovar a Carlo Ancelotti como entrenador y traer a Xabi Alonso, quien, después de darle el primer título de su historia al Bayer Leverkusen, llegó con mucha ilusión a la capital española para regresar a este equipo al protagonismo local y europeo una vez más.

Sin embargo, las cosas comenzaron a perder el rumbo en el mes de enero, cuando el equipo perdió el partido de la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona, lo que terminó por detonar la salida del estratega español sin poder terminar siquiera su primera campaña.

Desde entonces, diferentes reportes periodísticos señalaban que algunos elementos del equipo no respaldaban la dirección técnica de Alonso, generando presión interna para que ocurriera la destitución. Tras el final del partido, algunos futbolistas como Vinicius, Kylian Mbappé y Jude Bellingham se vieron molestos tras el partido disputado en Arabia Saudita.

Finalmente, la directiva designó a Álvaro Arbeloa como el nuevo entrenador. ‘El Espartano’ estaba como estratega de la filial del equipo del Real Madrid Castilla y terminó acudiendo al llamado de Florentino Pérez.

Sin embargo, el nuevo estratega español no consiguió revertir la situación. Apenas unos días después de su llegada, el equipo fue eliminado de la Copa del Rey en los octavos de final por el Albacete, equipo de segunda división. En las semanas siguientes, se alejó del FC Barcelona en el LaLiga y quedó eliminado de UEFA Champions League en cuartos de final por el Bayern Múnich, consumando así un año sin campeonatos.

Descontento en el vestidor del Madrid explota tras riña entre Valverde y Tchouamení

Ahora, un nuevo episodio ocurrió este jueves 7 de mayo durante una sesión de entrenamiento., quienes protagonizaron una fuerte discusión durante un entrenamiento que posteriormente escaló en el vestidor. Las versiones indican que el altercado terminó con Valverde golpeándose la cabeza y siendo trasladado a un hospital para recibir atención médica y puntos de sutura. La situación habría obligado a la directiva del club a intervenir de emergencia y abrir una investigación interna.

Las tensiones no serían un hecho aislado. En semanas recientes también se reportaron fricciones entre Vinicius Júnior y Jude Bellingham. Durante un partido de Champions League frente al Bayern Múnich, las cámaras captaron una fuerte discusión entre ambos jugadores dentro del terreno de juego, situación que alimentó versiones sobre una fractura en la relación de las principales figuras ofensivas del equipo.

A estos conflictos se suma otro incidente reportado días atrás que involucró a Antonio Rüdiger y al defensor Álvaro Carreras, luego de una presunta agresión durante una práctica, situación que habría incrementado la preocupación dentro de la institución por el deterioro del ambiente interno.

Kylian Mbappé, señalado por la afición y la petición de su salida

A pesar de ser el goleador del equipo desde su llegada, Kylian Mbappé es uno de los principales señalados por la situación actual deprotiva del club. El delantero francés salió del PSG y generó la ilusión de millones de fans madridistas, que esperaban verlo levantar múltiples torfeos y aunque, es su primera temporada ganaron la Copa Intercontinental (anterior Mundial de Clubes) no han ocurrido más triunfos.

distintos medios especializados han señalado que la llegada de Kylian Mbappé ha provocado tensiones dentro del vestuario. Reportes recientes apuntan a desacuerdos entre el delantero francés y varios integrantes del plantel debido al funcionamiento ofensivo del equipo y al reparto de protagonismo entre Mbappé, Vinícius y Bellingham. Incluso se habló de discusiones privadas y de un deterioro en la relación entre las estrellas del club.

La polémica alrededor de Mbappé también creció esta semana después de que fuera criticado por viajar a Italia durante su recuperación física, justo en uno de los momentos más delicados de la temporada. Algunos periodistas y aficionados cuestionaron su compromiso con el club, mientras que el entorno del futbolista defendió que el viaje había sido autorizado dentro de su proceso médico.

Ahora, el Madrid enfrentará este domingo 10 de mayo al FC Barcelona en lo que podría ser golpe final de su temporada mientras sigue enfrentando estos problemas internos y con la incertidumbre de quién será el entrenador la próxima temporada.