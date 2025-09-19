Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la jornada 9 | Apertura 2025

Este fin de semana, la Liga MX llega al punto medio del torneo regular con todos los equipos buscando perfilarse para estar en la liguilla. Monterrey estará en casa buscando refrendar su liderato general frente al América, el equipo que les ganó la gran final hace un año. También, tendremos un duelo felino entre Pumas y Tigres con ambos clubes apuntando a la parte alta de la clasificación. También, unas renovaas Chivas se medirán a los actuales campeones en un fin de semana que genera altas expectativas de emociones.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Apertura 2025, Jornada 9

Liga MX | Apertura 2025, Jornada 9 El sábado 20 de septiembre se disputarán los partidos estelares de esta novena fecha del campeonato mexicano.

Necaxa vs Puebla | viernes 19 de septiembre (19:00 horas)

Para arrancar el fin de semana de futbol mexicano, los ‘Rayos’ estarán en casa para recibir a Puebla en un enfrentamiento entre dos de los tres equipos que están más abajo en la tabla general. Los de Aguascalientes no han podido ser los del torneo pasado y Fernando Gago parece no encontrar las respuestas. En frente, tendrán a ‘La Franja’ que ha sufrido como la peor defensa del campeonato con 21 goles recibidos en contra.

Cruz Azul vs FC Juárez | viernes 19 de septiembre (19:00 horas)

‘La Máquina’ defiende su invicto este torneo en Ciudad Universitaria. Los ‘Cementeros’ son el único equipo que se mantiene sin derrotas este semestre de la mano de Nicolás Larcamón y una victoria los pondría provisionalmente como líderes generales del certamen. ‘Bravos’ está metido en la carrera por puestos de liguilla y repechaje, por lo que un triunfo no sólo los haría parte del top 8, sino que podría ser el golpe anímico que necesitan para encarar la segunda parte del campeonato.

Mazatlán vs Atlas | viernes 19 de septiembre (21:00 horas)

Después de sufrir una goleada la semana pasada, los ‘Cañoneros’ regresan a casa para tratar de reivindicarse. Mazatlán apenas tiene un triunfo como local este Apertura 2025 y necesita mejorar su rendimiento para poder aspirar a estar en una liguilla, algo que no han conseguido desde su llegada a primera división. Atlas se encuentra en una posición similar. Los rojinegros tienen un empate y tres derrotas fuera de casa, lo que los tiene en la parte baja de la clasificación general y necesitados de los tres puntos.

Tijuana vs León | viernes 19 de septiembre (21:05 horas)

Los Xolos de Gilberto Mora cierran la actividad del viernes futbolero. El mediocampista juvenil de los fronterizos se ha convertido en uno de los jugadores estelares de esta liga y sigue generando grandes expectativas con sus actuaciones. Mientras tanto, La Fiera sigue buscando encontrar su nivel del torneo pasado y que su estrella James Rodríguez vuelva a aparecer para hacerlos ganar partidos.

Pachuca vs Querétaro | sábado 20 de septiembre (17:00 horas)

Para reanudar las emociones, los Tuzos estarán en casa en frente de Querétaro. El equipo de Jimmy Lozano quiere recuperar el buen momento que tuvieron al principio de la campaña luego de tres derrotas y un empate en sus últimos cuatro partidos. Su rival serán los ‘Gallos Blancos’, quienes han perdido sus cuatro partidos como visitantes y sólo han marcado un gol fuera de casa, lo que los tiene como penúltimos de la clasificación general.

Pumas vs Tigres | sábado 20 de septiembre (19:00 horas)

Duelo felino en la cancha del Olímpico Universitario. Los Pumas parecen estar perfeccionando el estilo de juego que quiere Efraín Juárez sumando ya seis partidos consecutivos sin perder en Liga MX. Ahora, enfrentarán a otro peso completo del futbol mexicano y con quienes han sufrido en años recientes. Esta es la oportunidad de los auriazules de darle a su afición motivos para creer que pueden pelear por grandes cosas este torneo y terminar su sequía de 14 años sin título.

Chivas vs Toluca | sábado 20 de septiembre (19:07 horas)

Guadalajara viene de conseguir un triunfo fundamental en el Clásico Nacional. Gabriel Milito y sus jugadores llegan con el ánimo a tope y estarán en casa para buscar una nueva victoria frente a los campeones del futbol mexicano. Toluca, con sus 19 goles marcados, sigue siendo la mejor ofensiva del torneo, encabezada por Paulinho, Marcel Ruiz y Alexis Vega, quien no tiene gratos recuerdos del Estadio Akron y de su paso por ‘El Rebaño’ hace sólo unas temporadas.

Monterrey vs América | sábado 20 de septiembre (21:05 horas)

Rayados se mantiene como el líder general del torneo con un paso casi perfecto de siete victorias consecutivas y solo una derrota (durante la jornada 1). Los regiomontanos podrían llegar a 24 puntos con una victoria y se estarían perfilando a asegurar su lugar dentro de la ‘Fiesta Grande’ mientras son el equipo más enrachado del certamen. Las Águilas sufrieron una inesperada derrota la semana pasada, pero se mantienen como uno de los tres mejores equipos del torneo. Los dirigidos por Andre Jardine han demostrado en ocasiones anteriores que están hechos para estos juegos a pesar de las lesiones.

Santos Laguna vs Atlético de San Luis | domingo 21 de septiembre (17:00 horas)

Por último, la novena fecha del torneo cierra en el Territorio Santos Modelo. ‘Los Guerreros’ han mejorado de forma sustancial respecto al año pasado, cuando terminaron últimos dos torneos consecutivos. Sin embargo, todavía no ha sido suficiente para ponerse en puestos de liguilla. San Luis ha sufrido algunos altibajos esta campaña, pero su rendimiento como visitante les ha permitido obtener dos victorias fuera de casa y una más los colocaría como uno de los mejores equipos visitantes en lo que va de la campaña.