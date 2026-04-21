Boletos Mundial FIFA 2026: Se abrirá una nueva fase de venta este miércoles 22 de abril

Boletos del Mundial FIFA 2026 La FIFA pondrá más entradas a la venta a través de su sitio oficial. Los fans se han quejado de que el organismo no ha sido transparente en la adquisición de tickets.

Una quinta y posiblemente última oportunidad para comprar boletos de la Copa del Mundo acaba de ser anunciada por parte de la FIFA. El máximo organismo del futbol internacional, que ha sido señalado por diferentes fans de dificultar la adquisición de entradas y de no ser transparente, abrirá de nueva cuenta la posibilidad de adquirir tickets a los 104 partidos de este torneo.

FIFA pone más boletos del Mundial 2026 a la venta

Hace unos días, el pasado miércoles 1 de abril, la FIFA abrió su venta de boletos de “última hora”. Ya con todos los partidos definidos después de la instancia de repechaje, millones de fans ingresaron al sitio oficial con la esperanza de obtener entradas a alguno de los partidos. Para su disgusto, las filas virtuales duraron horas, sólo para encontrar que todos los partidos tenían “poca disponibilidad” o estaban completamente agotados, entre ellos los que involucraban a la Selección Mexicana.

¿Cómo y cuándo comprar boletos del Mundial FIFA 2026?

El procedimiento funcionará igual que la cuarta fase de venta de entradas de “último minuto” de la siguiente manera.

Ingresar al sitio oficial de FIFA e iniciar sesión con tu cuenta

Entrar a la sección de FIFA Tickets

Esperar en la fila virtual a tu turno

Elegir el partido seleccionado

Realizar la compra de entradas según la categoría

La venta de nuevas entradas estará disponible a partir de las 11:00 horas (ETE) / 9:00 horas (CDMX) de este martes 22 de abril.

¿Qué ha pasado con la venta de boletos del Mundial FIFA 2026 y qué han dicho los fans?

La venta de boletos para la el Mundial 2026 ha generado una oleada de inconformidades entre aficionados, particularmente por tres factores recurrentes: la limitada disponibilidad en fases oficiales, el encarecimiento en la plataforma oficial de reventa de FIFA y problemas reportados con la asignación de categorías tras la compra.

Uno de los principales reclamos ha sido la dificultad para acceder a boletos en las ventanas oficiales de venta. En la más reciente fase, usuarios reportaron largas filas virtuales, tiempos de espera prolongados, fallas técnicas e incertidumbre sobre qué partidos y categorías estaban realmente disponibles. La propia FIFA indicó que los boletos seguirán liberándose de forma escalonada, lo que ha alimentado la percepción entre aficionados de una oferta restringida y poco transparente.

Otro foco de molestia ha sido el costo de los boletos, especialmente en el mercado oficial de reventa/intercambio administrado por FIFA. Aunque este canal es el autorizado por el organismo, aficionados han cuestionado los precios elevados en comparación con valores iniciales, particularmente por el uso de precios dinámicos y por cargos adicionales.

Un tercer punto de inconformidad se centra en las categorías asignadas. Aficionados han expresado frustración porque, tras comprar boletos en categorías superiores, particularmente Categoría 1, algunos asientos asignados no habrían coincidido con la expectativa generada por los mapas de zonas mostrados durante la compra. Los señalamientos apuntan a que localidades recibidas no reflejarían la ubicación premium que muchos creían haber adquirido.