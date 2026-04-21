Usain Bolt advierte a Gout Gout sobre las distracciones del éxito

Consejos de un maestro. Usaint Bolt, leyenda de la velocidad, sabe de los riesgos del éxito deportivo. (Foto especial)

El velocista australiano Gout Gout hizo historia el reciente 13 de abril al romper el récord mundial Sub 20 de los 200 metros con un tiempo de 19.67 segundos, marca que pertenecía al legendario Usain Bolt. Poco después corrió los 100 metros en 10.21.

El nuevo récord de Gout que dio vuelta al mundo sucedió durante el campeonato nacional australiano de atletismo en Sidney, a ese acto Usain Bolt reaccionó de inmediato.

“Es un joven talento, un talento enorme, siempre lo he dicho. Solamente espero que encuentre a la gente adecuada, que le ayuden y que lo vigilen. Que le mantengan centrado en el atletismo. Todo lo demás siempre estará ahí, pero si no lo hace bien, lo demás se desvanecerá”, declaró Usain Bolt durante una charla con CNN, respecto al joven talento de 18 años.

Talento en formación. El australiano Gout Gout de 18 años ya dio el primer paso para suceder a Usain Bolt como rey de la velocidad. (Foto epecial)

Los fantásticos resultados de Gout, incluso su forma de correr, han propiciado comparaciones inevitables con el jamaicano Bolt, quien continúa siendo la referencia histórica de la velocidad, con los récords mundiales de 19.19 en los 200 metros.

El exvelocista jamaicano ha advertido que, más allá del talento, será fundamental que el joven atleta mantenga el enfoque en su desarrollo deportivo y evite distracciones o malas influencias que puedan frenar su progreso.

“A esa edad, tan joven… yo también estuve en su posición. Te empiezan a llevar de un lado para otro y te olvidas del atletismo”, indicó el ganador de ocho medallas de oro en Juegos Olímpicos.

Debutará en la Liga Diamante en junio

La próxima competencia de Gout Gout será en la Liga Diamante, hará su debut en Oslo el próximo 10 de junio, donde competirá en los 200 metros. Esta aparición representa una oportunidad clave para medir su nivel ante la élite internacional y, al mismo tiempo, podría significar un golpe de autoridad en el panorama mundial si logra destacar en una de las citas más exigentes del calendario atlético.