Lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: ¿Cuándo anuncia los convocados Javier Aguirre? (ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO/Adolfo Vladimir)

Inicia la cuenta regresiva para que ruede el balón en la cancha del Estadio Banorte en la Ciudad de México, en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por ello, los aficionados, contagiados por la fiebre mundialista, se preguntan: ¿cuándo anunciará Javier Aguirre a los convocados nacionales para representar al Tri en este Mundial 2026?

Aquí te diremos las fechas oficiales en que el D.T. de México anunciará a los jugadores que no solo debutarán en el renovado Estadio Azteca, ahora Banorte, en Santa Úrsula durante el partido inaugural del 11 de junio, sino que disputarán la fase de grupos y, de ser benéfico, avanzarán a la siguiente ronda en un Mundial que ha sido tan esperado como polémico.

¿Cuándo anuncia los convocados Javier Aguirre para el Mundial 2026?

El 11 de junio de 2026 será la fecha límite para que el Vasco Aguirre defina y anuncie la lista oficial de convocados para el Mundial FIFA 2026, donde México, junto con Estados Unidos y Canadá, serán sede.

En la competencia por obtener un lugar entre los 26 futbolistas que representarán a México en el Mundial 2026 se encuentran desde jugadores de la liga europea hasta aspirantes de la Liga MX.

Nombres como La Hormiga González, Germán Berterame, Obed Vargas o Marcel Ruiz se encuentran entre aquellos que disputan un tratamiento intensivo para estar en condiciones óptimas antes del partido inaugural contra Sudáfrica, por lo que existe incertidumbre sobre quiénes ocuparán las posiciones de aquellos que resulten en baja y quién ocupará los puestos que se mantienen en duda.

Fecha preliminar para conocer a los posibles jugadores que representen a México en el Mundial 2026:

El 23 de abril, el equipo técnico dará a conocer la prelista de jugadores de la Liga MX que portarán la camiseta nacional durante el Mundial.

Esto con el fin de agilizar la organización para los clubes mexicanos durante el Clausura 2026 de la Liga MX.

Con el fin de que los jugadores convocados puedan participar en la jornada 17 del torneo, la Federación Mexicana de Futbol y el Vasco Aguirre deberán presentar los nombres de los convocados oficiales en tan solo unos días, pues la Liguilla se acerca y estos convocados no podrán disputarla con sus clubes.

Los jugadores de las ligas extranjeras se irán integrando a la concentración de la Selección Nacional conforme sus ligas concluyan, y será el 6 de mayo cuando los jugadores convocados disponibles inicien la concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Selección Nacional de México.