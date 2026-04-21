Liga MX: partidos, fechas y horarios de la Jornada 16 | Clausura 2026

Futbol de Liga MX a media semana con la disputa de la penúltima jornada del futbol mexicano. Chivas está prácticamente a un triunfo de asegurar el primer lugar de la clasificación general. En su lucha por la clasificación, Atlas y Tigres protagonizarán el partido estelar que podría definir quién de estos dos se queda fuera y quién se mete a la ‘Fiesta Grande’ por el título.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Clausura 2026, Jornada 16

Liga MX | Clausura 2026, Jornada 16 La penúltima fecha de la fase regular se disputa con los equipos de liguilla buscando mejorar su lugar en la clasificación de cara a los octavos de final del torneo.

Querétaro vs Cruz Azul | martes 21 de abril (19:00 horas)

La decimosexta fecha del campeonato comienza en La Corregidora. ‘Gallos Blancos’ llega matemáticamente eliminado y sólo busca regalarle un último triunfo en casa a su afición antes de irse de vacaciones para preparar el Apertura 2026. Por su parte ‘La Máquina’ busca desesperadamente salir de su bache de resultados del que se encuentra actualmente. Los Cementeros no ganan desde la jornada 10 del torneo y fueron eliminados recientemente de la Concacaf Champions Cup. Ahora, quieren evitar entrar “desinflados” a liguilla mientras que Nicolás Larcamón es blanco de las críticas de la afición.

Pumas vs FC Juárez | martes 21 de abril (19:00 horas)

De forma simultánea, los Pumas estarán de regreso en el Olímpico Universitario para busca otra victoria. Efraín Juárez ya logró regresar a este equipo a la liguilla después de un inicio incierto en el campeonato. El cuadro auriazul está siendo protagonista y peleando por los primeros puestos, lo que ha ilusionado a su a su afición con frenar la sequía de títulos que se aproxima a los 15 años. Bravos ha sido inconsistente este torneo y ha sido una de las defensivas más goleadas llegando ya prácticamente sin oportunidades de meterse dentro de los ocho mejores.

Monterrey vs Puebla | martes 21 de abril (21:05 horas)

Rayados consolidó su fracaso de temporada el fin de semana pasada luego de que una nueva derrotara los dejara sin oportunidades de liguilla. ‘La Pandilla’ quedará fuera sin importar lo que pase en estos enfrentamientos. De igual forma, ‘La Franja’ se mantuvo prácticamente todo el semestre en la parte baja de la clasificación general así como de la tabla de cocientes donde es último lugar.

León vs América | martes 21 de abril (21:06 horas)

Sin hacer demasiado ruido, ‘La Fiera’ llega a este partido con una racha de cuatro victorias de forma consecutiva. Los ‘Panzas Verdes’ se van recuperando de la mando de Javier Gandolfi como su director técnico y después de múltiples cambios recientes. Por su parte, América viene de conseguir una victoria fundamental en contra de Toluca para afianzarse en zona de liguilla. Los ‘azulcremas’ saben bien que son un peligro si logran consolidar una buena racha de cara a la liguilla y mejorar su posición para pelear por recuperar el título.

Atlas vs Tigres | miércoles 22 de abril (19:00 horas)

Posiblemente el partido qué más tiene en juego esta jornada. Atlas aparece en el séptimo puesto de la clasificación empatado con América y León. Sin embargo, los Tigres asechan y el ganador estará en zona de clasificación. Los rojinegros han sido fuertes en asa con sólo una derrota. Por su parte, los de la UANL han sumado tres triunfos, un empate y cuatro derrotas fuera de ‘El Volcán’, por lo que este enfrentamiento podría tener auténticos tintes de juego de eliminación directa.

Atlético de San Luis vs Santos Laguna | miércoles 22 de abril (19:00 horas)

Duelo de eliminados en el Estadio Libertad Financiera. San Luis regresa a casa, pero ya sin posibilidades de obtener un milagroso boleto a la liguilla. Sin embargo, Joao Pedro está peleando por el título de goleo individual llegando con 12 tantos en su cuenta personal, los mismos que Armando ‘Hormiga’ González. Santos Laguna necesita una victoria o de lo contrario, volverá a quedar en el último lugar de la clasificación general por tercera vez en los últimos cuatro torneos.

Mazatlán vs Toluca | miércoles 22 de abril (19:00 horas)

El último partido de primera división que se disputará en ‘El Encanto’. Mazatlán se despide de su afición en un partido donde llega ya sin posibilidades de estar en la liguilla. Por su parte, los actuales bicampeones viven un momento incierto luego de cinco partidos consecutivos sin ganar en el torneo. Ahora, necesitan una victoria que los ponga con rumbo a pelear por un histórico tricampeonato.

Necaxa vs Chivas | miércoles 22 de abril (21:05 horas)

Para el horario estelar, tendremos un duelo de rojiblancos. Necaxa estará en casa aún con posibilidades matemáticas de meterse a la liguilla. Los hidrocálidos necesitan ganar sí o sí al igual que una combinación de resultados favorables para llegar con opciones reales a la última jornada. Mientras tanto, Chivas necesita una victoria para prácticamente amarrar el primer puesto. Guadalajara sigue luciendo como el mejor equipo de la temporada y su afición sueña con volver a levantar un título que los regrese a la carrera por ser los máximos campeones del futbol mexicano.

Tijuana vs Pachuca | miércoles 22 de abril (19:06 horas TJ / 21:06 horas CDMX)

Finalmente, Xolos quiere aferrarse a poder estar en la liguilla. Los rojinegros han sido el equipo que más puntos ha dejado escapar en empates, con siete y cinco de ellos en casa. Ahora, necesitan más que nunca hacerse fuertes en ‘La Perrera’ si quieren mantener sus posibilidades. Mientras tanto, los Tuzos necesitan ganar para seguir peleando por el liderato general y asegurarse un lugar en el top 4 de la clasificación general rumbo a los cuartos de final del torneo.